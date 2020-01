Ex-MotoGP rijder: “Rossi en Marquez wonnen door corruptie”

C Walk homie.





Struth! Voormalig MotoGP-rijder Anthony West heeft keihard uitgehaald naar de allergrootsten in de wegracerij. Volgens de 38-jarige Australiër zou de FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme, zeg maar de FIA alleen dan voor squids) zowel Valentino Rosso als Marc Marquez wat voordeeltjes gegeven hebben, opdat beiden hun profiel als helden van de sport konden vergroten. Elke sport heeft immers een paar grote namen nodig.

Het motief van de 38-jarige Australiër voor deze karaktermoord is overigens vrij duidelijk: West was weer eens tegen de lamp gelopen voor middelengebruik (als in: I was gonna win the race…but then I got hiiiiiiiiii), waarvoor hij een schorsing moest uitzitten. Daar heeft hij zich vervolgens niet aan gehouden. Dat wil zeggen; hij heeft meegedaan aan een race die volgens hem niet door de FIM geleid werd, doch de FIM zelf denkt daar anders over. Zodoende heeft de regelgever hem nogmaals op de vingers getikt. Gezien de leeftijd van ‘Ant West’ is zijn carrière daarmee waarschijnlijk wel zo’n beetje voorbij, dus de man heeft een appeltje te schillen met de opperbazen. Dat hij hiervoor en passent Rossi en Marquez besmeurt, schijnt de Ozzie allerminst te deren.

Enfin, waar hebben we het exact over is nu natuurlijk de vraag. Wel, voor Rossi zouden op enig moment onder toeziend oog van de FIM speciale banden zijn ingevlogen, waarmee de Italiaan een serieus voordeel zou hebben gehad in de oude 500cc klasse. Marquez zou op zijn beurt een aangepaste ECU gekregen hebben om de Moto2 titel zeker te stellen, omdat ‘Spanje een nieuwe kampioen nodig had’.

Hard bewijs voor deze claims ontbreekt helaas in het hartverscheurende relaas van East West. Wel is het zo dat de rijders in de koningsklasse op enig moment állemaal gepersonaliseerde banden hadden. Dat zou gesjoemel dus op zich makkelijker maken, maar kan net zo goed de paranoia van West hebben aangewakkerd.

De aantijgingen van West lezen als het paranoïde relaas van een man die helemaal klaar is met de sport en ook wel een beetje met het leven an sich. Dat is natuurlijk een tragedie voor de man die met zijn bijzondere rijstijl vooral in de regen soms een klasse apart was en twee keer won op Assen, in de 250cc klasse en in de Moto2. Maar alleen het feit dat je meer ganja rookt dan sir smoke alot, betekent niet dat ze je niet willen vermoorden. Immers heeft Mick Schumacher ook wat extra power gekregen om de F3 titel te winnen, toch?

Dus, geloof jij iets van Wests woorden, of moet ‘ie gewoon even uitblazen op een Chesterfield bij de zielknijper en dan door met zijn leven?