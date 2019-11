Motormuis Marc tikt weer een BMW M binnen

Zijn M3 CS van vorig jaar zal binnenkort wel ergens in een zoekertje verschijnen.

Marc Marquez is een man die, ondanks zijn eigen verwoede pogingen om er toch in te slagen, niet stuk kan in de koningsklasse van de motorsport. De Spanjaard is de gekroonde koning van de MotoGP. Dit jaar behaalde de nog altijd slechts 26-jarige rijder alweer zijn zésde titel binnen in de zwaarste klasse. Daarvoor won hij ook al de titel in de 125cc-klasse en in de Moto2. Mits Marc heel blijft is het beangstigend om je in te denken waar de teller ooit gaat stoppen.

Dit weekend is op een cynische manier extra goed voor Marc in dat opzicht, want zijn Repsol-Honda teamgenootje Jorge Lorenzo heeft na een horrorjaar bekendgemaakt dat hij zijn helm aan de wilgen hangt. Lorenzo is de laatste man die Marquez van een titel wist af te houden (in 2015), maar zakte dit jaar volledig door het ijs naast zijn landgenoot. Je geld op iemand zetten die de zegereeks van Marc mogelijk zou kunnen stoppen wordt daarmee nog lastiger. De concurrentie zal dan toch vooral moeten komen van Fabio Quartararo en Maverick Vinales. De Fransman en de man met de beste voornaam van de grid zijn gevoelsmatig de enigen die de rauwe snelheid hebben om het de veelvraat uit Cervera lastig te maken. Dit jaar waren beiden tenminste nog in staat om een paar poles van Marquez af te snoepen.

En dat brengt ons tot het onderwerp van dit bericht. Want als er een ding is dat Marquez nog beter kan dan races winnen is het poles pakken. Het voordeel daarvan in de MotoGP is dat je met deze skill elk jaar kan meedingen om de BMW M Award. Lekker boeiend zul je zeggen, maar het wordt wat leuker als je weet dat er aan de Award ook een dikke BMW van M GmbH vastzit.

Voor Marquez is het alweer het zevende jaar op rij dat hij de Award wint. Dit betekent dat hij ook dit jaar weer een ‘emmetje’ aan zijn collectie mag toevoegen. De keuze is gevallen op een X4 M Competition in Toronto Red Metallic. In onze ogen een tikje minder spannend dan de M3 CS en M4 CS die Marc in de afgelopen jaren kreeg. Maar ach, een gegeven paard kan je niet in de bek kijken en 510 gegeven paarden al helemaal niet.