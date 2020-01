Audi laat e-tron fabriek stilstaan, ontslaat arbeiders

Een aantal Belgen balen als een stekker.





Het wil gevoelsmatig nog altijd niet vlotten met die EV’s bij de Duitsers. Toen de Tesla Model S in 2012 het levenslicht zag, dachten veel mensen waarschijnlijk dat de grootmachten in de industrie het trucje van Tesla wel even zouden kopiëren en verbeteren. Intern bij VAG leken ze er in ieder geval wel zo over te denken, gezien sommige uitlatingen van VAG’s honcho’s alsmede enkele billboards.

Het liep (en loopt) allemaal een tikje anders. Qua range (in de praktijk) heeft zelfs het beste wat BMW, Mercedes en VAG te bieden hebben op EV gebied het hard te halen tegen de Musk-mobielen. Maar ook voor wat betreft de productie aangaat, lopen de ervaren rotten (net als Musk zelf) tegen de nodige problemen aan, hoewel Mercedes gisteren nog tegensprak dat het problemen ondervindt met de EQC-productie.

De volgende kwestie heeft zich echter alweer aangediend, dit keer betreffende de Audi e-tron. Het heeft er alle schijn van dat het voorlopige elektrische vlaggenschip van de boksbeugel kampt met wat ‘productieperikelen’ . Feit is volgens Belga in ieder geval dat er bij de e-tron fabriek in Brussel een Kurzarbeit schema is ingevoerd en dat 145 werknemers naar huis zijn gestuurd. Het gerucht gaat dat er nog 240 trouwe werklieden kunnen volgen.

Volgens Audi heeft dit allemaal niks te maken met een gebrek aan vraag naar de e-tron en diens ‘coupé’-zusje. In plaats daarvan ligt het aan een probleem met de toeleverantie. Er zijn ruim 300 toeleveranciers betrokken bij de productie van de auto. Welke van hen in gebreke blijft doet men niet uit te doeken. Op basis van eerdere ervaringen zou het ons niet verbazen als het iets met accu’s te maken heeft…#speculaas