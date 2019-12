Ging Hamilton onderuit op motor van Rossi?

Vol gas gaan op een racemotor, het blijft toch een linke bezigheid.

De Rossi van de autosport en de Hamilton van de motorsport hebben nu eindelijk de kans gehad om elkaars voertuigen aan de tand te voelen. Met dank aan wederzijdse sponsor Monster Energy. De wissel stond al een tijdje op de agenda, dus er was gelegenheid genoeg om vooraf wat te speculeren. Durven ze allebei vol gas te gaan? Houden ze alles heel?

Het circuit van Valencia vormde het toneel voor de epische uitwisseling. De beide heren kunnen het in ieder geval goed met elkaar vinden en gaven blijk van een wederzijds respect. Respect dat natuurlijk volkomen verdiend is, aangezien het hier gaat om een ontmoeting een zesvoudig en een negenvoudig wereldkampioen.

Hoewel Rossi in zijn onvervalst Italiaanse accent aangaf dat hij “very nervous” was, had Hamilton misschien nog wel iets meer reden om nerveus te zijn. En anders zijn managers wel. Op een motor ben je nu eenmaal kwetsbaarder dan in een Formule 1-auto. Bovendien heeft Hamilton in het verleden wel eens een schuiver gemaakt tijdens een Superbike-test.

Nu doken er eerder deze week geruchten op dat Lewis inderdaad op zijn plaat was gegaan. Op de videobeelden is daar echter niets van te zien. De beide legendes vermaken zich uitstekend met elkaars machines. In het geval van Hamilton is dat de Yamaha MotoGP YZR-M1, waar Rossi vorige maand nog mee geracet heeft. Rossi moet het met iets ouder materiaal doen: hij krijgt namelijk de Mercedes W08 uit 2017 tot zin beschikking.

Is de dag dan toch vlekkeloos verlopen? Toch niet helemaal. Hamilton bekend namelijk tegenover Sky Sports dat hij een keer gespind is. De motor is echter heel gebleven en het incidentje heeft de pret niet mogen drukken. Zowel Lewis als Valentino vermaakten zich kostelijk en voor ons gewone stervelingen heeft de historische ontmoeting leuke beelden opgeleverd. Spinnen met een motorfiets? dan heeft Hamilton toch stiekem Marquez skills blijkbaar. Benieuwd of die beelden ook nog komen.

Een impressie van de wisselsessie hieronder.