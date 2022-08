Ex van Tom Cruise is heerlijk en te koop!

I feel the need. The need for speed. In een Nissan 300ZX. Nice. De ex van Tom Cruise en de acteur himself hebben een geschiedenis.

Tom Cruise is naar het schijnt een verschrikkelijk mooie man met een bijzonder indrukwekkende filmcarrière. De keuze qua religie is ietwat wonderlijk, maar hij zit nu op level 14 ofzo dus dan wordt het vanzelf leuk bij Scientology. Maar zonder gekheid, de Amerikaanse acteur is een petrolhead in hart en nieren. Zijn voorliefde ligt bij de tweewielers, maar ook op vier wielen heeft hij voldoende gedaan.

Tegenwoordig kennen we hem van die hele lange BMW-reclames uit de ‘Mission Impossible’-reeks, maar meneer Cruise kan daadwerkelijk een potje sturen. Niet alleen doet de kleine man veel stuntwerk zelf, hij heeft ook daadwerkelijk geracet. En een van de auto’s waarin hij heeft gereden, kun je nu gewoon kopen!

Ex van Tom cruise

Het gaat om een Nissan 300ZX van de Z31-generatie. De auto komt uit 1984 en is daarmee twee jaar jonger dan Tom Cruise zijn meest recente ex-vriendin. De klasse waarin een piepjonge Tom Cruise reed, was de SSA-class van het SCCA-kampioenschap. SCCA staat voor Sports Car Club of America en SSA-class is een klasse voor auto’s die heel dicht bij de productieversie staan.

In dit geval is het eigenlijk een smaakvol getunede 300ZX in plaats van een keiharde raceauto. Er zijn Tokico veren en dempers voor een betere wegligging, evenals Nismo-anti-rollbars. D

e motor is voorzien van andere nokkenassen, gasklephuis en uitlaatspruitstukken. Voor een prettige sound is er een HKS-uitlaat. Kortom, een heel leuk totaalpakket.

Kleine imperfecties

Helemaal perfect is de auto niet. Het is een jaren ’80 auto die is gerestaureerd in 2006. In tegenstelling tot zijn voormalig berijder heeft de 300ZX de nodige imperfecties die de leeftijd verraden. Ach, dat mag ook wel bij een auto van 38 jaar oud. Uiteraard wil jij deze auto ook hebben. Dat kan!

Hij staat nu te veil bij Bring-A-Trailer. Het hoogste bod staat nu op 6.500 dollar. Wij zijn benieuwd waar het uiteindelijk op uit gaat komen. veel dichter bij een ex van Tom Cruise ga je niet komen, waarschijnlijk. En ook al heb je niets met die constant glimlachende pygmee, zo’n 300ZX blijft een niet te versmaden sportwagen!

De advertentie kan je hier bekijken!