Hypocriete Prince Harry rijdt in benzineslurpende e-tron

Die CO2-uitbrakende e-trons ook altijd. Prince Harry bevuilt ons allemaal. Of is het fake news?

Bekende mensen zijn er tegenwoordig heel er op aan het aandringen dat het beter moet in deze wereld. In de Formule 1 hebben we coureurs als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel die zich ernstig zorgen maken om de klimaatcrisis.

Dat is voor fatsoenlijk rechts natuurlijk een doorn in het oog. Je verdient jarenlang je geld met het verbranden met benzine (op kosten van veelal een autofabrikant en brandstofleverancier) om vervolgens te zeggen dat het slecht is. Dus als er een momentje benut kan worden om dat soort mensen ‘hypocriet’ te noemen, dan is Fox News daar natuurlijk als eerste bij.

Fox News

De Amerikaanse nieuwszender (en informatiebron voor het hoofd van Donald J. Trump) kun je van alles noemen, behalve saai. In dit geval gaat het om Prince Harry. Vanochtend was de auto waarin zijn moeder overleed nog onderwerp van gesprek, maar nu staat hij zelf in de schijnwerpers.

Wat wil nu het feit, de beste man heeft zijn mond vol over de klimaatcrisis. Dat we met zijn alles voorzichtiger moeten gaan doen met onze energiebronnen en de uitstoot drastisch moeten verminderen. Maar ja, omdat het een ‘man van de wereld’ is, vliegt hij de wereld over en moet hij geregeld in een auto rijden. En daar heeft Fox News hem op betrapt! Ha!

Prince Harry rijdt dorstige Audi e-tron

Volgens Fox News heeft het vliegtuig 30 minuten stationair gedraaid en reed hij vervolgens weg in een benzineslurpende SUV. Nu denk je: wat is daar vreemd aan? Hypocrisie komt overal voor, toch? Maar in dit geval is het wel grappig. Vliegtuigen doen alleen in films aan ‘stationair’ draaien. Er is een klein aggregaat dat dient als power unit om alle checks te doen. De grote straalmotoren worden alleen gebruikt als er daadwerkelijk gevlogen gaat worden. Mocht iemand verstand hebben van vliegtuigen en het beter weten, laat het vooral weten in de comments!

Waar we wel een beetje verstand hebben, is van auto’s. En daar komt er een monkey uit de sleeve, want de benzineverslurpende en CO2-uitbrakende auto is … Een Audi e-tron! Nu is de Audi e-tron niet vanaf het ventieldopje ontworpen als EV en ziet ‘ie er uit als een model tussen de Q5 en Q7, maar het is toch echt een keurige elektrische auto waarmee je kennelijk de planeet kunt redden. Ach ja, het is altijd vermaak met Fox nieuws. Tot zover Autoblog Boulevard!

Enfin, check de beelden hieronder:

Via: Elektrek & Reddit