Alpine wil Piastri niet meer, maar deze coureur wel

Ze zijn er klaar mee bij het Alpine F1 Team. Alpine wil Piastri niet meer hebben. Ze willen nu een andere topper.

Vandaag verwachten we een absolute apotheose rondom de soap van Oscar Piastri, McLaren en Alpine. Alpine had drie F1-waardige coureurs voor 2021: Alonso, Ocon en Piastri. Dat hebben ze niet helemaal gelukkig gemanaged. In 2022 verkast Alonso naar Aston Martin en Oscar Piastri rijdt in elk geval niet voor Alpine.

Dat kan niet anders dan McLaren zijn, te meer omdat het team uit Woking Daniel Ricciardo al de deur heeft gewezen: hij heeft volgend jaar geen zitje in de F1, vooralsnog. Vandaag is er een videoconferentie waarover de FIA zich buigt over het contract tussen Alpine en Piastri.

Alpine wil Piastri niet meer

Maar wat blijkt, eigenlijk is Alpine al klaar met Oscar Piastri en willen ze iemand anders. Ook al zou Piastri terugmoeten naar Alpine contractueel gezien, zou je er dan nog mee samen willen werken? Nee. Je gaat ook niet daten met een meisje dat aanvankelijk met iemand anders wilde trouwen. De andere coureur die ze op het oog hebben is niet Daniel Ricciardo, maar Pierre Gasly!

Die naam werd al geregeld genoemd. De Franse coureur is een absoluut talent en heeft vorig jaar een topjaar gereden voor AlphaTauri. Het jaar ervoor won hij de GP in Monza.

Nu is de naam van Gasly wel opmerkelijk, want het is een publiek geheim dat Ocon en Gasly elkaars bloed wel kunnen drinken. Gasly is relatief jong (26), heeft veel talent, doet het goed bij de PR-mensen en heeft ondanks zijn leeftijd een bak ervaring (precies 100 Grands Prix!). Daarbij is hij Frans en daar houden de Fransen wel van. Frans team (Alpine), Franse motoren (Renault) en dan twee Franse coureurs. Die moeten dan alleen even ‘sorry’ tegen elkaar zeggen.

Transfersom

Pierre Gasly zit natuurlijk in de Red Bull-familie. Hij rijdt nu al jarenlang voor het juniorenteam. In 2019 mocht hij het een half jaartje naast Verstappen proberen bij Red Bull, maar dat pakte ongelukkig uit. Sindsdien is zijn situatie een beetje uitzichtloos. Zijn contract loopt af na 2023, maar voor een transfersom willen ze hem bij Red Bull laten gaan. Dat is op zich opmerkelijk, want er is niet een enorme wachtrij met coureurs die F1-waardig zijn in de Red Bull-familie.

Voor Alpine zou het een goede combinatie zijn. Net als hun landgenoten Jean-Pierre Beltoise, François Couvert, Jean Alesi en Olivier Panis, hebben Gasly en Ocon beide één Formule 1-race gewonnen. Of Piastri wel de betere deal te pakken heeft, valt nog te bezien. Lando Norris is een bijzonder snelle coureur en bij McLaren loopt het telkens minder soepel, terwijl Alpine de weg omhoog gevonden heeft. Enfin, wordt ongetwijfeld spoedig vervolgd!

Via: SkySports