Spaanse Mercedes-fabriek dichtgegooid door werknemers

De omgekeerde wereld in Spanje: de Mercedes-fabriek aldaar sluit – niet geheel vrijwillig – haar deuren.

De grootste spelers in de autowereld hebben nog geen gigantisch last van het coronavirus. Niet zoals Ferrari en Lamborghini die hun gehele productie stilleggen. Maar toch moeten verschillende fabrieken even hun diensten staken.

Een groot risicogebied op het moment is Spanje. Ook daar worden dus een aantal fabrieken gesloten. De eerste is de Ford-fabriek in Valencia. Dat is uiteraard niet de enige fabriek van The Blue Oval, maar het betekent wel dat er even geen Mondeo’s, Kuga’s of Galaxy’s in elkaar geschroefd kunnen worden. Dit werd bekendgemaakt nadat ten minste drie medewerkers besmet zijn met COVID-19.

De tweede fabriek die tijdelijk stopt met werken is de Mercedes-fabriek in Vitoria, ook in Spanje. Voor personenwagen-kopers zal het minder uitmaken, want de fabriek in Vitoria-Gasteiz is waar de Vito en V-Klasse geassembleerd worden. Maar het is niet vanuit Mercedes dat de fabriek op slot gaat. Nee, de werknemers van de fabriek in Spanje werden op maandag gewoon aanwezig geacht: daar waren ze het collectief niet mee eens.

De vakbond van werknemers die de fabriek vertegenwoordigt heeft om 10:30 aangekaart dat ze het niet veilig achtten om te gaan werken. Ook hier waren al verschillende COVID-19-gevallen, één besmetting en 23 personen in quarantaine. Door deze bijeenkomst van de officials zijn de werktaken inderdaad gestaakt en gaat het management van Mercedes aldaar in topoverleg om een oplossing te vinden voor de fabriek.

Voor Mercedes is het natuurlijk belangrijk om gewoon auto’s te bouwen. De fabrieken van Nissan, Volkswagen, SEAT, Renault en Michelin in de regio zijn echter al gesloten. Het komt dus niet nergens vandaan. (via eldiario.es)