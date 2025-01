Exotische grote coupé staat garant voor heerlijk cruisen

Lekker cruisen op zijn Amerikaans met een grote coupé die voor dat continent bedoeld was.

Nu duidelijk wordt dat autofabrikanten eieren voor hun geld moeten kiezen, verdwijnen carrosserievormen waar stijl boven praktisch gemak gaat. Dat is jammer voor met name de cabrio en coupé. Waarom zou je zo’n grote voetafdruk willen met zo weinig ruimte en niet eens vier deuren? De coupé sterft af, tenzij je het combineert met een sedan of SUV. Maar dat is lang niet zo mooi.

Honda Accord Coupe

Vrijwel elk automerk had een grote coupé, maar na de Calibra’s en Cougars werd het een nicheproduct. In de VS was de grote coupé nog ietsje langer houdbaar. Daar kon een normaal merk als Honda tot zeer recent nog met de Accord Coupe komen, terwijl wij die carrosserievorm in 2003 al moesten missen.

Toch is er eentje deze kant op verdwaald. Het gaat om eentje van de achtste generatie in de VS (CS2). Een lekkere grijze muis, de leek weet niet eens dat je met iets speciaals onderweg bent. Deze in 2011 naar Nederland gehaalde Accord Coupe laat zien dat zo’n grote coupé best een leuke verschijningsvorm kan zijn. Nee, het is niet praktischer dan een sedan en zeker niet een SW, en het motorenaanbod is wat Amerikaans.

2.4

Al heeft deze Honda Accord Coupé de minder Amerikaanse motor van de keuzes. De dikste sjaak was natuurlijk de 3.5 liter grote V6 met 270 pk. Deze Accord heeft de 190 pk sterke K24Z3 2.4 viercilinder. Gekoppeld aan een automaat. Ach, een bloedsnelle sportcoupé wordt het toch nooit, dus dan is 190 pk ook wel voldoende. Toch?

De echte highlight van deze Honda Accord Coupe vinden we in het interieur. Beige velours! Wanneer heb je dat voor het laatst gezien in een auto? Lekker pluizig. Wel helaas met het keiharde contrast van Japans plastic, maar goed, daar is het een Honda voor. Heel blijven doet het wel, bovendien verzekert de verkoper ons dat er goed voor is gezorgd.

Kopen

Mag ook wel, want deze wil nog 12.450 euro zien voor de Honda Accord Coupe. Daarvoor krijg je eentje met 65.000 mijlen op de klok, zo’n 104.000 kilometer. Da’s niet veel en bovendien ziet ‘ie er nog puik uit. Uniek, exclusief, ietwat saai en toch lekker om mee te cruisen: een bijzondere auto. Durf jij het aan voor 12 ruggen?

Met dank aan @willeme voor de tip!