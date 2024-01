Exotische sedan met V6 is eigenlijk helemaal niet exotisch

Deze wulpse ‘Honda’ sedan met V6 ziet er wellicht exotisch uit: eigenlijk kennen we het model wel.

Een wereldwijde autospeler zijn is niet makkelijk. Elke regio heeft andere wensen voor hun auto’s. Amerikanen lachen om het feit dat de best verkopende auto’s hier in Europa compacte hatchbacks met een driecilinder turbotorretje zijn, maar wij vinden hun wens voor gigantische pickup-trucks met V8 dan weer apart.

Honda Accord

De makkelijkste manier om de markt te bedienen is door verschillende modellen aan te bieden per markt. Soms zit er wat overlap in, maar zo kan het gebeuren dat een merk verschillende auto’s aanbiedt met één naam. Dat gebeurde met de Honda Accord. Deze was in eerste instantie wereldwijd hetzelfde, maar vanaf de vierde generatie werd er een aparte Accord ontwikkeld voor de VS. Wij kregen consequent dezelfde modellen als de Japanse markt.

Vijfde generatie Accord (CC7) Zesde generatie Accord (VI)

Zevende generatie

Vanaf de zevende generatie werd de marketing ineens een stukje vreemder. Niet alleen groeiden de Europese Accord (CL7) en de Amerikaanse Accord (CM4) erg ver uit elkaar, er kwam een derde model bij voor de Amerikaanse markt.

‘Onze’ Accord (CL7) Amerikaanse Accord (CM4)

Acura TSX

Dat werd de Acura TSX. Het scherpe oog valt misschien over het feit dat dit wel erg op een Accord CL7 lijkt. En dat klopt. Naast de ‘officiële’ Accord voor de VS kregen de Amerikanen dus ook de Europese versie onder het luxemerk Acura. Waarmee Honda dus eigenlijk zegt dat er wél vraag is naar de Europese Accord, maar niet genoeg om er weer één model van te maken.

Toch ging het zo nog even door en kwam zelfs de achtste generatie Accord (bij ons CU1) naar de VS als stationwagon! Amerika, waar de stationwagon snel territorium verloor ten faveure van de SUV, daar moest de Acura TSX Sport Wagon wel gaan scoren. Toch? Nou, nee. Het is een mooi stukje cult onder de Amerikaanse rebellie der stationwagon-fanaten, maar een succes was het helaas niet.

TL + TSX = TLX

Ook het model boven de TSX genaamd TL was geen denderend succes. Dit model begon als de Acura-versie van de Honda Legend, maar werd vanaf 2003 een TSX-achtig model maar dan ietsje groter. Daar het segment van de Accord het best scorende segment in de VS was en nog steeds is, is het segment daarboven ietsje lastiger om mee te scoren.

Acura TL (UA6) Acura TL (UA8)

Acura loste het op met de TLX. Een sedan die zowel de TSX als de TL moet opvolgen en qua grootte dan ook een beetje tussen de twee in zit. Hetzelfde als wat Peugeot deed met de 508, die volgde de kleinere 407 en de grotere 607 op. De TLX is nog steeds te koop, zelfs als hete Type S, als een premium-versie van de Accord en heeft eindelijk zijn momentum gevonden.

Acura TLX in Nederland!

Los van deze korte geschiedenisles heeft de Nederlandse markt hier nooit veel aan gehad: wij kennen Acura niet eens, de Accord werd vanaf 2015 hier niet meer geleverd en een grote Honda-sedan kun je sindsdien op je buik schrijven. Mocht jij nou een Honda Accord CU1 hebben en je wil echt heel graag de regelrechte vervanger voor die auto hebben: goed nieuws! Er staat een heuse Acura TLX te koop in Nederland.

Het motorenaanbod van zowel de TL als TSX is natuurlijk deels anders geweest dan wij kennen in Europa. Zo kreeg de Acura TLX één van de leuke Honda-motoren mee: de 3.5 liter V6. Inclusief 290 Amerikaanse pk’s, wat hier zo’n 294 pk betekent. Met vierwielaandrijving betekent dit wel gewoon 5,7 seconden om naar 96 km/u te sprinten.

En denk nu niet omdat het een Japanse sedan is dat je gelijk al je vooroordelen over CVT’s in de comments moet achterlaten: de bak in de Acura TLX is een sequentiële bak met 9 versnellingen. Het probleem dat bij deze auto natuurlijk wel echt pijnlijk duidelijk wordt is dat dit een vreemdeling is qua techniek, dus qua mechanische complexiteit is een Honda-dealer wellicht al te veel gevraagd. Daarover gesproken: de navigatie denkt nog dat je in Los Angeles bent.

Import?

Het exemplaar van vandaag komt uit 2015 en heeft 81.837 mijlen gelopen. Dat betekent 131.676 kilometer. Niet gek en behalve een ietwat saaie uitvoering (zwart op zwart) en een ietwat gedateerd interieur heb je aan deze Acura TLX dan een heerlijke Amerikaans georiënteerde wulpse sedan. En dat alles voor 23.940 euro!

Tenminste, de verkopende partij is er niet kraakhelder over: wij denken dat daar een addertje onder het gras zit. Alle hits bij de RDW op Acura TL(X) geven modellen uit andere bouwjaren weer. Wij hebben het gevoel dat dit ding nog niet naar Nederland is geïmporteerd en de kosten daarvoor voor de koper zijn. Dat kan ietsje duurder dan die 24.000 euro worden. Een voorzichtige koop dan?!1?.

Met dank aan Daan voor de tip!