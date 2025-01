Eerste nieuwe Vanquish op Nederlands kenteken kost €559.425

De eerste nieuwe Vanquish op Nederlands kenteken is een feit.

Hij stond niet op de nominatie voor de Autoblog Auto van het Jaar, maar wat ondergetekende betreft was het een van de gaafste auto’s van 2024: de nieuwe Vanquish. Waar de DB12 alleen een V8 heeft, houdt Aston Martin de V12 in leven met de Vanquish. En ook nog eens in een hele fraaie koets.

De nieuwe Aston Martin Vanquish werd in september onthuld en nu is het eerste exemplaar op Nederlands kenteken al een feit. Die werd door @lexusfan gespot in Laren (waar anders?), met een kenteken wat nog maar net opgedroogd is.

De eerste Vanquish van Nederland is meteen een heel fraai exemplaar. Deze auto is uitgevoerd in een prachtig metallic blauw. Ook mooi: het paneel tussen de achterlichten is gewoon meegespoten, waar dat bij het introductiemodel zwart was. Als je denkt ‘laat ik eens gek doen’ kun je dit paneel ook in een contrasterende kleur uit laten voeren.

Aston Martin ontkomt ook niet aan de pk-wedloop: de biturbo V12 levert in de nieuwe Vanquish maar liefst 835 pk en 1.000 Nm aan koppel. Dat is nog meer dan de 12cilindri, al moeten we er bij zeggen dat die atmosferisch is.

Deze Vanquish is meteen de duurste niet-gelimiteerde Aston Martin op Nederlands kenteken. Deze auto heeft maar liefst €559.425 gekost. De kale vanafprijs is €499.425, dus er zit voor precies €60.000 aan opties op. De duurste optie is de speciale lak, die €20.140 heeft gekost.

