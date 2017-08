Experiment: betalen om in de file te mogen staan

Nee, we hebben het niet over rekeningrijden.

Knappe koppen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam starten met een nieuw experiment in de strijd tegen files. Waarschijnlijk is de timing geen toeval. Nu de zomervakantie er in vrijwel alle delen van het land erop zit vliegen de berichten over files en drukke spitsen je om de oren. Want de ochtend- en avondspits zijn beslist nieuwe fenomenen waar we nog nooit eerder mee te maken hebben gehad…

Tot zover de ergernis van de dag en over naar de kern van dit verhaal. De VU gaat namelijk vanaf deze maand experimenteren met zogeheten verhandelbare spitsrechten. Vergelijk dit plan met emissierechten van bedrijven en je snapt ongeveer hoe het werkt.

Iedere weggebruiker krijgt een bepaald aantal spitsrechten. Rijd je nooit in de spits, dan kun je deze rechten verhandelen. Rijd je vaker in de spits dan je spitsrechten toelaten, dan kun je rechten bijkopen. Elk recht staat hierbij voor één spitsrit.

Ook als je er bijvoorbeeld voor kiest om in een gebrekkig onderhouden trein te gaan staan op weg naar je werk, kun je je spitsrechten verkopen. Je maakt er immers geen gebruik van en iemand anders die door z’n rechten heen is kan daar dan weer gebruik van maken.

De onderzoekers hopen op deze wijze een gedragsverandering teweeg te brengen bij weggebruikers. Volgens hen is het neerleggen van extra lappen asfalt immers geen structurele oplossing voor een structureel probleem. Bovendien kost het stelsel met spitsrechten de overheid geen extra geld, waar dat met het neerleggen van nieuwe of bredere wegen uiteraard wel het geval is. De proef start komende maand. (Via: BNR)

Of dit beter gaat werken dan de invoering van kilometerheffing? U mag het zeggen!

Foto door @mynameisjeroen via Autojunk