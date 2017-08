Waarom Mercedes meer olie mag stoken dan de rest

Het is geen geheim dat diverse teams olie door de verbrandingsmotor laten verbranden om zo (kortstondig) meer vermogen uit de aandrijflijn te halen. De FIA stelt paal en perk aan deze ontwikkeling, maar Mercedes komt ermee weg.

De F1-teams die vooraan meestrijden zijn niet zelden de teams die de loopholes in het technisch reglement weten te vinden én benutten. Zo laten de toppers hun motoren olie verbranden om meer vermogen uit de geblazen 1.6 V6 te toveren zonder dat daarbij het maximale brandstofverbruik wordt overschreden.

Olieverbranding is echter door de FIA aan banden gelegd. Vanaf de komende GP van Italië (dit weekend!) mogen de auto’s nog maar 0,9 liter per 100 kilometer verbranden. Mercedes heeft daar echter handig op ingespeeld. Héél handig.

Teams mogen dit seizoen vier motoren gebruiken. De laatste van die vier motoren werd door Mercedes tijdens de GP van België ingezet. De nieuwe regel van de FIA schrijft zoals gezegd voor dat teams met ingang van de GP van Italië 0,9 liter olie per 100 kilometer mogen verstoken. Daarvoor lag deze grens op 1,2 liter per 100 kilometer.

Omdat Mercedes reeds het laatste blok heeft gebruikt, mogen de Duitsers met al hun motoren gewoon 1,2 liter blijven verstoken. Inderdaad, conform de oude regels. Dat heeft er alles mee te maken dat de nieuwe motorregel alleen geldt voor ongebruikte motoren die vanaf Monza worden ingezet.

Hoe zit het met de teams waar Mercedes klantenmotoren aan levert? Als deze teams gebruikmaken van een nieuwe motor die nog geen kilometers heeft gedraaid, moeten deze krachtbronnen voldoen aan de limiet van 0,9 liter per 100 kilometer.

Zo zie je maar: met sturen en veel gas geven kom je een heel eind, maar het grondig doornemen van de regeltjes is zo mogelijk net zo nuttig of misschien wel nuttiger. (via: motorsport.com)