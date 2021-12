Hier stond je in 2021 het vaakst in de file

Gezellig met z’n allen in de file staan, deze traditie is ook in 2021 nog geen verleden tijd.

Het fileprobleem voor eens en voor altijd oplossen met thuiswerken, het was op papier een leuk idee. Helaas blijft het fileprobleem in de praktijk toch wat weerbarstiger te zijn. Wat natuurlijk niet wegneemt dat de files zijn afgenomen. Hoe ging het er precies aan toe in 2021 qua files?

Die vraag kunnen we nu beantwoorden, want met nog twee dagen te gaan maakt de ANWB alvast de balans op. Ook in 2021 was het fileleed een stuk minder in vergelijking met het pre-corona tijdperk.

Om precies te zijn stond er 57% minder file als je het vergelijkt met 2019. Vorig jaar was dit percentage nog 63%, dus de files zijn wel weer een stukje toegenomen. Maar van het ‘oude normaal’ kunnen we zeker nog niet spreken. De grootste daling vond plaats in januari. Toen zaten we midden in de lockdown en stond er maar liefst 91% minder file ten opzichte van 2019.

De ANWB zette ook op een rijtje waar er in 2021 de meeste file stond. Op de volgende trajecten was je het vaakst de sjaak:

A27 Utrecht – Breda (Lexmond – Werkendam) A7 Afsluitdijk (beide richtingen) A4 Den Haag – Rotterdam (Den Haag-Zuid – knooppunt Kethelplein) A58 Tilburg – Eindhoven (Moergestel – Oirschot) A15 Rotterdam – Gorinchem (Hendrik-Ido-Ambacht – Sliedrecht) A58 Tilburg – Breda (bij Tilburg) A1 Amsterdam – Apeldoorn (Amersfoort – Barneveld) A12 Duitse grens – Arnhem A20 Gouda – Hoek van Holland (Nieuwerkerk aan de IJssel – Schiedam) A50 Arnhem – Eindhoven (knooppunt Ewijk – Ravenstein)

Bron: ANWB

Foto: @flatsixx