M3 Sedan (E46) is epische perfectie voor de papa puristen

De M3 Sedan (E46) is een bijzondere auto die opvallend onopvallend is.

De BMW M3 is al jaren van de meest begeerde auto’s ter wereld. Een van de redenen is omdat het auto’s zijn waarmee je alles kan doen. Ze zijn dagelijks inzetbaar en je kan er lol mee beleven. Een probleem dat ondergetekende nooit heeft begrepen: waarom zou je dan in hemelsnaam voor de coupé kiezen? Die is krapper achterin en twee deuren minder. Dit terwijl de 3 Serie coupé niet wezenlijk lichter (of fraaier) is dan de sedan. Tenslotte zit je met de concurrentie. Als je toch genoegen gaat nemen met een kleine achterbank en twee deuren, zijn er ineens heel andere concurrenten, zoals de (vul hier de relevante generatie van de Porsche 911 in).

Van de generaties E36, E92, F80 en G80 is er een M3 sedan geweest. De eerste M3 was er alleen als coupé en cabriolet. BMW deed mee aan de racerij met een tweedeurs, dus waren de homologatie-exemplaren dat ook. Om een of andere reden is er nooit een M3 Sedan geweest van de E46. Dat was een bijzondere knappe sedan. Volgens sommigen zelfs een van de meest geslaagde van zijn tijd. Waarom mocht daar geen sedan van komen?

BMW M3 Sedan (E46)

We weten dat BMW ooit een prototype M3 Touring van de E46-generatie heeft getekend, maar verder dan dat stadium kwam die auto nooit. Gelukkig is het allemaal geen raketwetenschap. Met een beetje huisvlijt kun je natuurlijk met een 3 Serie sedan koetswerk en een M3-aandrijflijn jouw ideale M3 Sedan (E46) maken.

De auto die je op de afbeeldingen ziet, begon zijn carrière als BMW 320i Sedan. Vervolgens is deze auto voorzien van alle onderdelen van een M3: motor, onderstel, transmissie, remmen, wielen, diff: alles. Ook de exterieuronderdelen zijn overgebracht. Dus de vier vuistdikke uitlaten, bumpers wielkastverbreders en de motorkap.

Er is overigens wel een stukje kunst afgeleverd, want het de achterste stijl overlopend in de brede achterschermen zijn nooit gebouwd in München. Men moest met een sedan stijld verenigen met de brede spatborden van de coupé.

Stahlgrau

Het is een hele understated M3 Sedan (E46). Er is een badge op de achterzijde te vinden (die te laag is geplaatst, maar een @amghans, eh, @kniesoor die daar op let). De auto is uitgevoerd in Stahlgrau metallic en heeft de kleine 18 inch velgen (waarmee de auto aanzienlijk prettiger rijdt). Het interieur is zwart leder, dus ook hier niets bijzonders. De transmissie is gelukkig de handgeschakelde zesbak, je ziet ook erg veel SMG’s, de gerobotiseerde handbak van BMW.

Ja, het is een rechts gestuurd exemplaar dat via Car and Classic wordt geveild, dus je zou dat eigenlijk óók moeten ombouwen. Gezien de kilometerstand van 154.000 km zou je dat kunnen overwegen. Nadeel: gezien de saaie uitvoering zal niemand ernaar omkijken, maar dat is wellicht ook de charme. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken.