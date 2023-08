Taakstaf voor klimaatactivisten die opriepen tot blokkade A12

Als je oproept om een snelweg te blokkeren ben je de boel aan het opruien, en dat is strafbaar.

Met een snelweg blokkeren krijg je zeker aandacht, maar dat is uitsluitend negatieve aandacht. Is er ooit iemand meer om het milieu gaan geven omdat mensen irritant gaan lopen doen op de A12…? Waarschijnlijk niet. Sterker nog: het zal eerder averechts werken.

Desondanks blijft het blokkeren van een snelweg een populair tijdverdrijf onder klimaatactivisten. Extinction Rebellion heeft al zeven keer de A12 geblokkeerd en daar willen ze het niet bij laten. Voor 9 september staat alweer de volgende ledenvergadering op de A12 gepland.

Klimaatactivisten kunnen echter niet zomaar ongestraft oproepen tot het blokkeren van een snelweg. Het OM ziet dat namelijk als opruiing. En niet alleen het OM, maar ook de rechter denkt er zo over. Er zijn vandaag zeven activisten veroordeeld door de rechtbank in Den Haag.

Vijf van de klimaatactivisten krijgen een taakstraf van 30 uur opgelegd, de andere twee moeten 60 uur aan de bak. Het OM had overigens graag nog iets meer gezien, want de officier van justitie had taakstraffen van 90 uur geëist.

Niet iedereen is het met deze uitspraak eens. De advocaat van Extinction Rebellion spreekt van een “ondermijning van de democratische rechtstaat”. De klimaatclub gaat daarom in hoger beroep.

Amnesty spreekt ook schande van de uitspraak. Zij zijn “geschokt dat het demonstratierecht en het recht op vrije meningsuiting zo’n kleine rol hebben gespeeld in deze rechtszaak”. Het is natuurlijk ook schandalig dat je niet eens je mening mag uiten door jezelf en anderen in gevaar te brengen.

Foto credit: Roel Wijnants