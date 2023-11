Extra dikke M550i is enorm koppelmonster

Deze extra dikke M550i heeft enorme koppelreserves.

Het is een van de grootste mysteries van autoland. Waarom heeft BMW in hemelsnaam de M550i én de M5 in het programma gehad? De ene auto is een snelle 5 Serie sedan met ///M-badge, 4.4 V8 biturbo-motor, vierwielaandrijving en een automaat. De andere auto is een snelle 5 Serie sedan met ///M-badge, 4.4 V8 biturbo-motor, vierwielaandrijving en een automaat.

Dus je kan ook gewoon een jong gebruikte M550i opsporen op Martkplaats (wat dacht je van deze blauwe?) en dan die een beetje naar wens aankleden. Dat is precies wat er met deze extra dikke M550i gebeurd is. Dit Alpinweiss-exemplaar is subtiel aangepakt door HS Motorsport.

Wat. Een. Koppel.

Laten we maar meteen beginnen met de motor, want dat is toch het leukste. Dit is een pre-faceliftmodel. In dat geval heeft de N63B44TU2-motor 462 pk en 650 Nm. In principe meer dan voldoende, maar met een sportluchtfilter en ECU-optimalisatie is er veel meer uit te halen. Deze extra dikke M550i heeft namelijk 530 pk onder de kap! Toch even 68 pk erbij, nooit verkeerd. Het komt nog niet in de buurt van de M5, overigens. Die hebben 600 pk.

Nee, waarom je deze auto moet kopen, is het koppel. De V8 levert namelijk 790 Nm! Daarmee trek je de klinkers wel uit straat. Wat het doet met de prestaties, zeggen ze bij HS Motorsport dan weer niet.

Subtiele upgrades voor deze extra dikke M550i

Naast de motor zijn er ook een paar subtiele upgrades. De nieren zijn zwart en er zijn wat carbon frutsels. De velgen zijn Elegance Wheels, modelletje E1 FF. Voor zijn ze 9×20, achter zelfs 10,5×20. Grote velgen betekent ook grote banden. De Michelin Pilot Sport 4S zijn voor 245/30 R20 en achter 285/30 R20.

Grote wielen met brede banden zien er niet uit onder een auto met standaard hoogte. Het ziet er dan ooit als een pup die nét de eerste groeispurt achter de rug heeft en alleen meer in hoogte is gegroeid.

In dit geval heeft HS Motorsport gebruik gemaakt van verlagingsveren: voor 40 mm en achter 30 mm lager dan standaard. Dus dan heb je ook geen last van hangende bips-syndroom. Deze veren kunnen samenwerken met de adaptieve dempers. Alle onderdelen kun je per direct bestellen voor je eigen M550i.