Ja, deze Ford GT40 is écht van RUF

Ja, bij Ruf draaien ze hun hand niet om voor een Ford GT40.

Autoliefhebbers weten wat een Ford GT40 is. Dat is een van de meest legendarische Le Mans-racers aller tijden en een geweldige supercar. Ook Ruf is bekend bij de ontwikkelde autoliefhebber. Dat is een een kleine specialist uit het zuiden van Duitsland die zich specialiseren in het bijzonder maken van Porsches.

Die twee bij elkaar, da’s vreemd. Alsof je curryketchup over een broodje met anijshagel doet. Of een coalitie met Wilders en Timmermans. Dus waar zitten we nu naar te kijken? Nou, zoals we al zeiden is de GT40 een geweldige supercar, want ja: er zijn enkele exemplaren voor de openbare we gebouwd. Naar verluidt een stuk of 30.

Ford GT40 door Ruf

Deze blauwe is daar eentje van. Het is een vroeg exemplaar van de GT40 Mk1, volgens velen zijn dat de mooiste. Maar wat is er dan Ruf aan? Ligt er een zescilinder boxer in met enorm veel vermogen? Nee: bij de tuner uit Pfaffenhausen kun je terecht voor de meest vreemde verzoeken en dat hoeft niet per se een Porsche te zijn.

Ruf heeft namelijk de restauratie van de GT40 op zich genomen. Dat gebeurde in 1996, zo laat een Ruf-woordvoerder dat weten aan Motor1.com. Sterker nog, de gehele collectie van de betreffende persoon werden door Ruf gerestaureerd. Heel vreemd dat Ruf dit doet is het niet, ook bij Brabus, Lorinser en Väth kun je terecht om je klassieker echt fabrieksnieuw te maken.

Te veil aangeboden

Goedkoop is het uiteraard niet. Dit is niet een behandeling met zeepjes en sponsjes van Ali-Express, maar echt een grondige technische restauratie waarbij alles daadwerkelijk nieuw is. Nu is dat ook alweer meer dan 27 jaar geleden, maar zo te zien hoeft de auto niet meer fabrieksnieuw gemaakt te worden.

Interesse? De Ford GT40 opgeknapt door Ruf wordt binnenkort geveild bij Mecum Auctions. Reken maar dat het een serieus dure aangelegenheid gaat worden.