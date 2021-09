Extreem impopulaire auto TOCH in 24 uur uitverkocht

De extreem impopulaire auto bleek niet aan de straatstenen te slijten, maar met een iets andere badge is ‘ie in no-time uitverkocht.

Het is altijd een beetje vreemd met Japanse supercars. Hoe bijzonderder, sneller, beter en duurder ze worden, hoe impopulairder. Natuurlijk hebben we er altijd wel bewondering voor, maar als het puntje bij paaltje komt, haken we af. Als er daadwerkelijk geld uitgegeven moet worden, gaat dat richting Zuffenhausen of Maranello.

Zo ook met de Honda NSX. Het maakt eigenlijk niet uit of je de eerste of tweede generatie pakt. Beide auto’s zijn briljante voorbeelden van exquise techniek. Rationeel beschouwd zijn het extreem goede auto’s. Maar omdat de badge gedeeld wordt met een Civic en Accord, kopen we een 911. Enfin, je kent het riedeltje.

Potten breken

Net als de eerste generatie NSX, kon de tweede generatie Honda NSX geen potten breken. Men vond de auto vaak te duur. Iets dat een beetje kolder is, want in technisch opzicht heb je dezelfde technische layout van een Porsche 918 Spyder voor een fractie van de prijs. Maar ja, in vergelijking met een 911 Carrera 4S PDK (saaiste spec ooit) is een NSX niet spotgoedkoop en gaat men dus liever voor de auto die de buurman ook heeft.

Logisch dus dat Honda wederom de auto uit productie neemt. Dat doen ze gelukkig wel met een afscheidsspecial in de vorm van de NSX Type S. De laatste 350 exemplaren zullen een Type S worden en 300 daarvan worden als ‘Acura’ verkocht in de VS, de andere 50 stuks zijn Honda’s voor de rest van de wereld.

Extreem impopulaire auto in deze uitvoering popualair

Wat blijkt, op die Type S zit men dus wél te wachten. Waar Honda eerst de auto met moeite kon slijten aan badge-snobs, hebben ze dat probleem nu niet meer. De Acura NSX Type S maakte zijn debuut op de Monterey Car Week en was uitverkocht binnen 24 uur! En dan gaan het niet om ‘Cybertruck’-esque reserveringen, maar echte reserveringen met flinke aanbetalingen. Dat niet alleen, er staat al een rij met zo’n 100 lui die al aan het wapperen zijn met hun chequeboekjes als er afhakers zijn!

De Type S is ietsje sterker (600 pk en 667 Nm) dankzij nieuwe GT3-turbo’s en wat lichter dan het origineel. Daarbij schakelt ‘ie ietsje sneller op en is er een nieuwe downshift-modus.

Via: motor1.com