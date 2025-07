Extreem zeldzame Italiaan duikt op in Oisterwijk

Veel specialer dan dit wordt het niet.

In februari schreven we over een zeer zeldzame Italiaan. Een auto die je “waarschijnlijk nog nooit in het echt hebt gezien”, zoals we toen schreven. Daar is nu voor spotter @ecnerualcars verandering in gekomen, want hij kwam er zowaar eentje tegen in Oisterwijk.

We hebben het over de De Tomaso Pantera 90 Si. Dit was de doorontwikkeling van de welbekende Pantera. In 1990 was de Pantera al bijna 20 jaar op de markt, maar de auto kreeg een flinke make-over om de levensduur te verlengen. Vergelijkbaar met de Lotus Esprit werd het jaren ’70-ontwerp gemoderniseerd voor de jaren ’90.

Gandini

Niemand minder dan Marcello Gandini werd in de arm genomen om de auto opnieuw te tekenen. Gandini zorgde ervoor dat de Pantera imposanter dan ooit oogde, met een enorm brede koets en een F40-esque achtervleugel. Nog een opvallend designelement is de spoiler onder de voorruit. Die kennen we van de Maserati Shamal, die – niet geheel toevallig – ook door Gandini is ontworpen.

Minder vermogen?

Je zou verwachten dat deze doorontwikkeling van de Pantera ook meer vermogen dan ooit heeft. Niets is echter minder waar. In plaats van een 5,8 liter V8 heeft de Pantera Si een kleinere 4,9 liter V8. Deze heeft ook minder vermogen: 305 pk in plaats van 350 pk.

Dat is een beetje jammer, maar ach, we zijn nu 35 jaar verder. Qua snelheid leg je het toch af tegen een gemiddelde elektrische leaseauto. Dat maakt deze De Tomaso niet minder gaaf. Dit is gewoon een waanzinnige auto om te zien en te horen.

Extreem zeldzaam

Daar komt bij dat deze auto echt extreem zeldzaam is. We zijn niet aan het overdrijven: van de Pantera 90 Si zijn slechts 41 stuks gebouwd. Bovendien is dit exemplaar een Targa, waar er maar vier van gebouwd zijn. Het is dus echt een unicum als je deze auto tegenkomt in het wild. Of waar dan ook…

Met deze absolute topspot pakt @ecnerualcars deze keer de Spot van de Week.

