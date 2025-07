Nürburgring medewerker maakt racistische opmerking, wordt ontslagen

Een Nürburgring medewerker die een racistische opmerking heeft gemaakt, moet dit bekopen met zijn ontslag.

We leven in een aparte tijd. Sommige mensen verkeren in posities dat ze (denken) alles (te) kunnen maken zonder consequenties. Deze vind je veelal in de bureaucratie/overheid/regeringen, waar afgerekend worden op resultaat bijna niet bestaat. Aan de andere kant, kan je ook zomaar ‘gecancelled’ worden voor het minste of geringste. Ook niet echt lekker, vooral omdat degenen die het cancellen propageren, niet zelden gruwelijke mensen zijn.

Tegelijkertijd bestaat het echte echte, ouderwetse racisme eigenlijk al best lang nauwelijks meer onder de silent majority. In de pre-woke hoogtijdagen van vrijheid, verdraagzaamheid en liberalisme, zeg circa 1985 tot en met 2015 in Nederland, -toevallig ook de hoogtijdagen van de auto– waren de tegenstellingen bijna volledig weggevaagd. Tenzij je je best deed naar de fringe van de samenleving te zoeken, waar je altijd een paar gekkies en dommigheid kan vinden. In de rest van de normale samenleving was niemand meer echt adept van het racisme en seksisme.

Bizar genoeg, is dat hierna weer aangewakkerd. Door mensen die gek genoeg, tegenstellingen zoeken en dagdagelijks niet anders doen dan letterlijk mensen indelen in kleurtjes en letters, onder het mom van ‘inclusie’. De cognitieve dissonantie en projectieve identificatie kon niet groter zijn als men hun best deed. Het oude anti-racistische ideaal waar sekse, seksualiteit en kleur geen rol van betekenis speelde en men met gratie en een beetje humor dit soort issues kon aanvliegen, is daarmee jammer genoeg verleden tijd. Helaas heeft dit zaaien van verdeeldheid, ook een serieus negatieve en reële impact op de samenleving. Als je ‘de 7 vinkjes’ (blegh) hebt, ben je eigenlijk al snel verdacht en veroordeeld. En word je in verband gebracht met verwarde lieden zoals een medewerker van de Nürburgring.

Want, als je echt goed zoekt zijn er natuurlijk altijd nog wel wat ouderwetse nazi’s te vinden. Zo ook in Duitsland. Op de Nürburgring is een medewerker hard de fout ingegaan, door ook nog zonder werkelijke aanleiding, het n-woord te gebruiken. En dat in een behoorlijk foute context. En in het Duits. Fouter kan dus niet. Als de bestuurder van een dikke BMW E46 zijn kaart aanbiedt, zegt de oude boze witte man:

Ben ik soms je n-woord? Staat er soms N-woord hier op mijn voorhoofd?

Tja, dat kan natuurlijk in het geheel niet door de beugel. Je kan ook gewoon je ontslag indienen door een briefje aan je werkgever te sturen, zeg maar. Want de Nürburgring heeft de man natuurlijk netjes op staande voet ontslagen. Waarvan akte.