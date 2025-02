Deze obscure Italiaan is minstens zo cool als een F40

Deze auto is extreem zeldzaam en extreem cool, maar niet extreem duur.

Als je regelmatig auto-evenementen bezoekt heb je er wellicht wel eens eentje in het echt mogen bewonderen: een De Tomaso Pantera. Maar wat je waarschijnlijk nog nooit in het echt hebT gezien is een Pantera 90 Si. Deze versie met zijn grote achtervleugel is namelijk extreem zeldzaam. Nu is er dan toch eentje opgedoken: RM Sotheby’s gaat een geel exemplaar veilen.

De Pantera 90 Si was de zwanenzang van de Pantera. Deze versie werd geïntroduceerd in 1990, toen de auto al bijna 20 jaar op de markt was. Om de auto up-to-date te maken werden de looks ingrijpend veranderd. Hiervoor was niemand minder dan Marcello Gandini verantwoordelijk. De hand van Gandini is te herkennen in de gleuf onder de voorruit, die we ook bij de Maserati Shamal zagen.

Het oorspronkelijke ontwerp kwam van de hand van de Nederlandse Amerikaan Tom Tjaarda. Gandini maakte de Pantera nog een stuk imposanter, met een brede carrosserie en een spoiler die weinig onderdoet voor die van de F40. Dat was niet de enige overeenkomst met een F40: deze auto’s deelden ook hun remklauwen.

Hoewel de Pantera 90 Si een stuk spectaculairder oogde, kreeg de auto juist een kleinere motor. Dat is dan weer jammer. De 5,8 liter V8 werd vervangen door een 5,0 liter V8, nog steeds afkomstig van Ford. Daarmee daalde het vermogen van 330 pk naar 305 pk. We hebben echter goed nieuws: dit exemplaar is later alsnog voorzien van de V8 uit de originele Pantera!

De auto werd origineel geleverd aan een Duitse klant, die koos voor een lekker kleurtje, namelijk knalgeel. In 2020 kwam de auto in Belgische handen en inmiddels is deze Pantera in de VS beland. Hij wordt namelijk later deze week geveild in Miami.

Aangezien er slechts 41 Pantera 90 Si’s gebouwd zijn (waarvan twee zijn gebruikt voor crashtests) is dit echt een buitenkansje. Er staat ook nog maar 18.763 km op de teller. RM Sotheby’s verwacht een opbrengst van €145.000 tot €195.000. Even serieus: dat is geen geld, voor een überzeldzame variant van een iconische auto. Als je dit koopt heb je gewoon de coolste auto op iedere automeeting.