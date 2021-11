Extreme camper kost meer dan een half miljoen

Maar deze extreme camper is het wel degelijk waard.

Er zit natuurlijk een verschil tussen wat je wil uitstralen en wat je daadwerkelijk uitstraalt. Een PVC-buis onder je Eclipse monteren, maakt je nog niet de incarnatie van Paul Walker. Een nieuwe setje imitatie lichtmetaal op je oude C-Klasse maakt het nog geen nieuwe C63 AMG.

Met campers is dat niet anders. Ondanks dat je je een combinatie van Jacques Cousteau, Ronald Amundsen én Christoffel Colombus voelt, rijd je alsnog rond in een Fiat Ducato met een polyester-fetish.

Patagonia Expedition Vehicle

Dat is precies waar deze Patagonia Expedition Vehicle mee helpt. Deze extreme camper straalt niet alleen uit dat je overal kunt komen, maar komt ook daadwerkelijk overal. De basis is een Kenworth-chassis uit 2019. In basis is het eigenlijk een distributietruck dat ze zelfs in de States geen bedrijfswagen of busje meer noemen. De Kenworth K370 heeft uiteraard vierwielaandrijving en staat op een ouderwets doch oerdegelijk ladderchassis.

De motor is een PACCAR PX-7 motor. Een zescilinder met een slagvolume van 6,7 liter. Inderdaad, de cilinders zijn groter dan een liter. Het maximum vermogen stelt niet zo veel voor: ongeveer 250 pk. Het koppel bedraagt echter een 895 Nm dat min of meer of het hele (doch beperkte) toerengebied aanwezig is.

Luxe extreme camper

Met deze Patagonia Expedition Vehicle gaat het erom DAT je op elke bestemming aankomt, niet zozeer hoe snel dat gaat. Het apparaat is voorzien van alle mogelijke luxe. Op de foto’s zien we zelf een schaaltje met vers geplukte aardbeien. Luxer dan dat wordt het niet. Er is een keukentje, eetkamer, slaapkamer en een badkamer. Die badkamer is voorzien van een douche en een toilet voor als je een drukje moet doen na het vele aardbeien eten.

Kortom, alles wat je maar nodig kunt hebben om indruk te maken op de andere deelnemers van het onvolprezen EO-programma ‘zijn we er al?’. Enig nadeeltje van deze extreme camper is de prijs. De verkoper wil er namelijk een 575.000 dollar voor hebben. Het is niet eens een nieuw exemplaar, maar een occasion uit 2019 met 37.000 mijlen op de klok.

De advertentie kun je hier bekijken.