Vernieuwde Lexus LC nooit meer per ongeluk in z’n achteruit

De Lexus LC heeft een update gekregen. De coupé en cabrio gaat daardoor nooit meer per ongeluk in z’n achteruit.

Kleine wijzigingen kenmerken de modeljaar update voor de Lexus LC in 2022. Zowel de coupé als de cabriolet krijgt van de Japanse autofabrikant een upgrade. Ten eerste is de voor- en achterwielophanging aangepast. Volgens Lexus resulteert dit in een beter algemeen comfort en meer sportiviteit in de S+ modus.

Ook is er gekozen voor een nieuw shift-lock-systeem. Daarmee voorkomt Lexus dat de vernieuwde LC per ongeluk van Neutraal naar D (Drive) of R (achteruit) gaat. En dan is er nog een kleine update voor de stoelen. Iets andere vormgeving moet resulteren in een lekkerdere zitpositie.

De Lexus LC is nu ook toegevoegd aan het Bespoke Build programma van het merk. Daarmee kunnen klanten meer individuele wensen doorgeven voor de LC Coupé of Cabriolet. Klanten krijgen de vrijheid om te kiezen uit diverse lichtmetalen velgen, lakkleuren en afwerkingen voor in het interieur. Zie het als Audi Exclusive of BMW Individual van Lexus.

In het voorjaar van 2022 verschijnt de vernieuwde Lexus LC op de markt. Nederlandse prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt. Het zal wederom geen hardloper worden, maar tof dat het model toch ook weer in 2022 beschikbaar komt in ons land.