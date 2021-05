Deze veredelde Opel kost bijna een half miljoen! - Autoblog.nl

Heb jij een half miljoen euro over voor zo’n ‘veredelde Opel’.

Elk land heeft zo zijn speciale, typische auto die typisch bij de natie hoort. In Duitsland is dat de super-sedan, in Engeland de kleine fun-roadster en in Frankrijk maken ze briljante hatchbacks. Naast aparte dieren heeft Australië ook flink afwijkende auto’s. Want hun typische auto is de ‘Ute’.

Of beter gezegd, wás de Ute. Voor mensen die het fenomeen niet kennen, zullen we het kort toelichten. In Australië was de Holden Commodore jarenlang een zeer populaire sedan. Denk aan een soort Opel Omega, maar dan groter en met een grotere motor. De Ute is een combinatie tussen zo’n auto en een pick-up. Ja, je zou ‘m onder de bedrijfswagens kunnen scharen (vanwege de laadback), maar de auto biedt wel de rijeigenschappen en het comfort van een personenauto.

HSV Maloo GTS-R

Het mooie is, dat er niet alleen snelle Commodores waren, maar ook snelle Utes. Je kon deze bij Holdens bestellen, maar bij HSV (Holden Special Vehicles) gingen ze nog even een paar stapjes verder. Dit zijn nooit goedkope auto’s, zeker niet omdat deze bijzondere soort nooit meer zal terugkeren. Daarom is dit exemplaar bijna een half miljoen euro. Yes, bijna een half miljoen euro voor een veredelde Opel Omega op grijs kenteken. Gekkenwerk, nietwaar?











Deze HSV GTS-R Maloo staat namelijk te koop voor 749.998 Australische dollars, dat is op een Kia Picanto met airco na een half miljoen in euro’s. Die prijs komt niet zomaar uit de lucht vallen (eigenlijk wel, want hij was nóg duurder). Ten eerste is het de GTS-R Maloo, dus de laatste serie snelle Maloo’s. Daarvan zijn er slechts 600 gebouwd.

Dikke motor

Deze hebben allemaal een 6.2 LSA-motor onder de kap. Deze is bijna identiek aan de motor die we ook vinden in de Camaro ZL-1, dus een 6.2 V8 met 16 kleppen, een onderliggende nokkenas en een enorme mechanische compressor, goed voor 580 pk en 740 Nm. Al deze krachten gaan via een handgeschakelde transmissie over op de achterwielen. Zoals het hoort dus.











Van de 600 exemplaren van de HSV Maloo GTS-R, is dit ook daadwerkelijk nummer 600. Je krijgt er een certificaat bij waarop staat “Ja ja, dit was dus nummertje 600!”. Daarnaast is de auto nog nooit geregistreerd geweest. De kilometerstand van deze HSV Maloo GTS-R is slechts 157 km. Dus dan kan je er nog een paar ton bij rijden, de komende jaren. Wel even kijken of je ‘m grijs kenteken op de zaak kunt zetten.

