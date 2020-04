Verhouding man-vrouw in Extreme E wordt 50/50

Dat zagen we nog niet eerder in de autosport: een vrouwenquotum van 50%.

De laatste jaren is er een aantal thema’s dat meer aandacht krijgt dan ooit tevoren. In de eerste plaats is dat natuurlijk het milieu. Andere woorden die vaker dan ooit gebezigd worden zijn gelijkheid en diversiteit. De nieuwe raceklasse Extreme E is wat dat betreft helemaal bij de tijd. Ze houden namelijk met al deze zaken rekening.

Dat Extreme E het milieu hoog in het vandaal had staan was al bekend. De E staat ten slotte niet voor niets in de naam. Extreme staat evenmin voor niets in de naam, want er wordt geracet op ruig terrein. Daarbij wordt er specifiek voor locaties gekozen die lijden onder klimaatverandering. De Extreme E zal daarom onder andere neerstrijken in Groenland en het Amazonewoud. Het idee is dat deze gebieden daardoor onder de aandacht worden gebracht.

De nieuwe raceklasse wil graag ook op andere gebieden vooruitstrevend zijn. Daarom hebben ze besloten dat het deelnemersveld uit evenveel mannen als vrouwen moet bestaan. Dat enige positieve discriminatie daarbij onvermijdelijk is lijkt de organisatie niet te beseffen.

Iedere auto zal bestuurd worden door een team dat bestaat uit een man en een vrouw. Het is wel te hopen dat de samenwerking tussen een sturende man en een navigerende vrouw beter verloopt dan bij het gemiddelde echtpaar. Om te zorgen dat de rollen eerlijk verdeeld zijn, moeten de twee halverwege de race van stoeltje wisselen.

Strikte gelijkheid geldt overigens ook voor de auto’s: alle reams rijden in een Odyssey 21. Dit is een 1.650 kg wegende SUV met 550 elektrische pk’s. De Extreme E zal volgens de planning volgend jaar afgetrapt worden. 23 en 24 januari zal de eerste race verreden worden in… Dakar. Krijgen ze daar ook weer eens wat rally-actie te zien.