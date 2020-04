Deze Bollinger B2 is een elektrische alleskunner

Zo ziet een elektrische bedrijfswagen eruit op z’n Amerikaans.

Hoewel de naam Bollinger andere associaties oproept, kunnen hun auto’s bijna niet vierkanter zijn. De Amerikaanse fabrikant is een nieuwe speler op de markt van de elektrische SUV’s en pick-ups. Het ontwerp dateert al uit 2017, maar in oktober toonden ze hun eerste productiemodellen: de Bollinger B1 en de B2. Dit duo is vrijwel identiek, met als enige verschil dat de eerste een SUV is en de tweede een pick-up.

Daar wil Bollinger het echter niet bij laten. Ze wilden hun modulaire platform namelijk breder toepassen. Daarom maakten ze vorige maand bekend dat ze hun E-Chassis beschikbaar zouden maken. Voor €112.000 kunnen klanten het platform kopen en er zelf mee aan de slag gaan.

Voor de klanten die alleen een chassis wat te karig vinden, maar wel mogelijkheden willen voor aanpassingen heeft het bedrijf nu een oplossing. Bollinger biedt de B2 nu ook aan als chassis met cabine. Achterop is vervolgens alle ruimte voor een opbouw. Dit maakt de auto breed inzetbaar. Een dubbele cabine behoort ook tot de mogelijkheden. Een dergelijke chassiscabine kennen we in Europa vooral op busjes, maar in de VS is dit ook op een pick-up vrij vaak voor.

De robuuste ogende pick-up levert 614 pk aan vermogen en 905 Nm aan koppel. Dankzij de elektromotoren op de voor- en achteras beschikt de Bollinger over vierwielaandrijving. Qua actieradius zou de truck zo’n 320 km ver moeten komen op een acculading. Zowel de chassiscabine-versie van de Bollinger B2 als het E-Chassis zullen eind 2021 leverbaar worden. De reguliere B1 en B2 zullen al in het begin van dat jaar geleverd worden.