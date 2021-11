Mazda CX-50 is de ruige broer van de CX-5

De nieuwe CX-50 ziet er een stuk stoerder uit dan we gewend zijn van Mazda.

Mazda is (of in ieder geval: was) een van de merken met de meest overzichtelijk naamgeving. De modellen heten gewoon 1, 2, 3. Hoe simpel wil je het hebben? De cross-overs zijn ook netjes genummerd, maar dan met CX ervoor.

Helaas had Mazda zichzelf toch een beetje in een hoekje geschilderd met de nummering. Op een gegeven moment hadden ze al een CX-3, een CX-4 (in Rusland) en een CX-5. Toch wilden ze daar nog een cross-over tussen stoppen. Dat werd dus de CX-30.

Nu komt Mazda met nóg een cross-over, die ongeveer van het formaat CX-5 is. Deze heet CX-50. Het Mazda-gamma wordt er dus niet overzichtelijker op. Gelukkig zullen we daar in Europa weinig last van hebben, want de CX-50 is bedoeld voor de Amerikaanse markt. Wat toch wel jammer is, want de CX-50 ziet er strak uit.

Strak design zijn we gewend van Mazda, maar de CX-50 heeft ook een robuuste uitstraling. Dat is vooral te danken aan de brede wielkasten met de plastic spatbordranden. Ook het front ziet er imposant uit. Om de off-roaduitstraling compleet te maken heeft Mazda er ook meteen een bagagerek bovenop gegooid.

De CX-50 ziet er niet alleen ruig uit, het is de bedoeling dat je er ook daadwerkelijk de gebaande wegen mee kunt verlaten. In tegenstelling tot de CX-5 is de CX-50 dus altijd voorzien van vierwielaandrijving. Motorisch is er weinig verschil. De CX-50 beschikt over hetzelfde 2.5 SkyActiv-G blok dat ook in de CX-5 is te vinden, met of zonder turbo.

De Mazda CX-50 is niet alleen bedoeld voor de VS, maar zal daar ook geproduceerd worden. De auto zal samen met de Toyota Corolla Cross in de nieuwe gezamenlijke fabriek van Mazda en Toyota in Alabama van de band rollen. De productie zal in januari van start gaan.