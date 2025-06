Deze auto kost nu 9 keer de nieuwprijs en tankt diesel

Deze occasion op Marktplaats kost 9 keer de originele nieuwprijs uit 1988, tankt diesel, maar rijdt er niet op…

Deze occasion kost negen keer de nieuwprijs van net iets meer dan 5.200 euro die de auto bij de dealer moest kosten in 1988. Iedereen herkent natuurlijk meteen welke auto we het hier over hebben, een Citroën 2CV natuurlijk.

Deze eend moet maar liefst 48.500 euro opleveren. Negen keer de originele nieuwprijs. Dan kun je er zelfs diesel in tanken, maar daar rijdt de auto niet op. Dat zit zo.

Citroën 2CV E occasion

Deze twee paarden Citroën is namelijk alles behalve origineel. Hij is namelijk volledig elektrisch. Qua aandrijving dan. De auto is namelijk door eendenspecialisten in Friesland helemaal omgebouwd tot een EV. Heiligschennis?

Dat doen ze door de koets op het door henzelf ontwikkelde gegalvaniseerde EV chassis te zetten. Het batterijpakket zit in dat chassis en daardoor ligt het zwaartepunt lekker laag, voor zover dat kan bij een eend…

Lekker diesel tanken

Dat batterijpakket is 27 kWh groot en daarmee kom je volgens de 2CV-LTP zo’n 190 kilometer ver op je accu. Om het batterijpakket niet teveel te belasten is de eend voorzien van een dieselkachel om de cabine lekker te verwarmen. Wel HVO 100 diesel tanken graag, anders ben je niet groen bezig.

Uiteraard is er ook voorzien in een voor en achteruit schakelaar, een stroommeter die aangeeft hoe vol je batterijpakket is én een usb aansluiting om je telefoon op te laden.

Groenste eend van Marktplaats

De groenste eend van Marktplaats heeft uiteraard ook een groene lak. Vert Embrun om precies te zijn. De kleur is uit de jaren 60 en hoort dus eigenlijk niet op een 2CV van eind jaren 80, maar het is natuurlijk wel een goede match met het groene karakter van dit exemplaar. Overigens waarschijnlijk wel de enige EV waar je ook diesel in kan tanken.

Lijkt deze volledig milieuzone-proof klassieker je wat? De auto staat te koop in Wormer. Overigens is het niet de duurste Citroën 2CV occasion van Marktplaats, dat is een 2CV 4×4 Sahara met twee 18 pk tweetakt motoren. Die zijn ook niet origineel. Deze net geen ton kostende zeldzame eend vind je bij dezelfde verkoper.

Geen fan van glimeenden die de tweecilinder roffel missen? We hebben een 2CV in de Autoblog garage. Lekker kijken en luisteren doe je in de video.