Jaguar XE R-Dynamic Black is helemaal premium en hip

Met de Jaguar XE R-Dynamic Black kun je in elk geval goed voorkomen bij de speltbroodjes-speciaalzaak!

In het al het geweld van de redelijk verse BMW 3 Serie en een gloednieuwe Mercedes-Benz C-Klasse zou je bijna vergeten dat er meer kapers op de kust zijn. Natuurlijk is daar de nog enigszins populaire Audi A4 en Volvo S60. Ook zullen we elke kans om de Alfa Romeo Giulia te benoemen niet ongemoeid laten.

Maar eigenlijk moeten we de Jaguar XE dan ook benoemen. Dat wat de Alfa Giulia zo gaaf maakt, geldt ook voor de Jaguar. Een fraai koetswerk met puik chassis plus achterwielaandrijving is immers altijd gewenst. Jaguar besteed even wat extra aandacht aan deze toch wel wat onderschatte sportsedan. Dat doen ze met wat updates én een nieuwe uitvoering, de Jaguar XE R-Dynamic Black.

Upgrades XE R-Dynamic Black

De upgrades zijn best handig. Zo is er nu draadloze Apple CarPlay (of Wireless Android Auto). Deze apps worden mogelijk via de nieuwe over-the-air-updates. Tevens is er een nieuwe filtersysteem om te zorgen dat het interieur nog schoner is. Verdere upgrades zijn, eh, zijn er niet. Dit was het. Oh, wacht: er is nog een nieuwe uitvoering: de Jaguar X R-Dynamic Black.

Deze uitvoering beantwoordt de vraag die velen stellen: “Mag ik een premium auto met sportpakket én hoogglans zwarte afwerking?” Alle merken hebben tegenwoordig dergelijke pakketjes in de aanbieding. Jaguar maakt er meteen een uitvoering van. Naast het R-Dynamic sportpakket heb je het ‘Black Pack’, dus met zwarte badging, grille, spiegels en nog wat details. Uiteraard kun je het R-Dynamic pakket ook zónder het Black Pack bestellen:



Dit is ZONDER het Black Pack

Qua motoren is het nu een stuk overzichtelijker dan ooit. Er is een D200, P250 en P300. Standaard heb je nu altijd een achttraps automaat. Op sommige modellen is vierwielaandrijving leverbaar of zelfs standaard. De P250 en D200 hebben achterwielaandrijving, de P300 heeft standaard AWD.

Ook de Jaguar XF

Naast de Jaguar XE pakt Jaguar ook de XF eventjes aan. De XF krijgt naast het nieuwe PM2.5 filtratie-systeem ook nieuwe interieurverlichting met keuze uit 30 kleuren. Qua motoren en transmissies is het aanbod bij de XE en XF helemaal gelijk. Lekker overzichtelijk.

Interesse? De Jaguar XE is er vanaf 57.321 euro, de XE R-Dynamic Black kost meteen 68.419 euro. De XF is leverbaar vanaf 63.435 euro, de XF Sportbrake kost je minimaal 68.048 euro.

Mocht je je ergens vervelen tijdens het werk, samenstellen in de Jaguar-configurator kan hier.