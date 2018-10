F-Type SVR krijgt meer dan 700 pk van Arden

Wanneer te veel nog niet genoeg blijkt te zijn.

Duitsland en Groot-Brittannië hebben niet per se een onderlinge geschiedenis om over naar huis te schrijven. Toch hebben de twee hier zeer netjes samengewerkt om een fraaie creatie neer te zetten. De F-Type SVR van het Engelse Jaguar is van fabriek af al een smakelijke machine, maar dankzij een reeks aanpassingen van het Germaanse Arden wordt hij omgetoverd in een haast onweerstaanbare auto.

Althans, wil dit inderdaad het geval zijn, dan moet je koper natuurlijk wel een flinke portie carbon op je sportwagen kunnen accepteren. De tuner heeft het plaatwerk van de meest rauwe F-Type nog steviger aangepakt dan de SVO-afdeling dat deed. De auto heeft nieuwe bumpers, een diffuser en een flinke spoiler gekregen om de nadruk op aerodynamica te vergroten. Dankzij een sportophanging staat de auto 3 centimeter lager op zijn poten en glijdt hij beter door de bochten. De F-Type SVR rust op 21″ lichtmetalen velgen.

De meest ingrijpende aanpassingen vinden we onder de motorkap. Aldaar ontdekken we dat Arden flink heeft gesleuteld om een enorm vermogen uit de supercharged V8 te trekken. In plaats van de meer dan respectabele 575 pk produceert de achtcilinder voortaan meer dan 700 pk. Om precies te zijn produceert de V8 in de F-Type SVR van Arden 703 pk en 873 Nm (voorheen 700 Nm). De tuner wil niet kwijt hoeveel sneller de auto hiervan wordt in een sprint naar de 100 km/u. Hetzelfde geldt voor de topsnelheid van de Jaguar. De SVR dankt zijn nieuwe hete specs aan een aantal nieuwe zuigers, een aangepast inlaatsysteem en een geüpgrade supercharger.