Graphic Pack maakt Jaguar F-Type SVR nog sportiever

Geen extra vermogen, wel een hoop fijne onderdeeltjes.

De Special Vehicles Operations-afdeling van Jaguar heeft weer flink doorgewerkt om de F-Type SVR nóg interessanter te maken. Ditmaal krijgt de krachtige F-Type het zogenaamde Graphic Pack, waarmee klanten de wagen kunnen personaliseren met allerlei door de autosport geïnspireerde accenten.

De F-Type SVR is van huis uit al een flinke jongen. Mocht je echter nog twijfelen over zijn capaciteiten en vaardigheden, dan helpen het Graphic Pack je wellicht uit de brand. De standaard SVR was al voorzien van een verrukkelijk aerodynamisch pakket, maar het personaliseringspakket van de SVO-afdeling gooit er nog behoorlijk wat saus overheen. Zo beschikt de wagen over een reeks contrasterende kleuren, evenals een goed aantal stickers om je eraan te herinneren dat de SVR wel degelijk 575 pk produceert. Koolstofvezel louvres in de motorkap moeten de wagen dat extra beetje agressie geven dat hij blijkbaar miste.

De supercharged 5-liter V8, die zoals gezegd 575 pk en 700 Nm aan koppel produceert, blijft onaangetast. De vierwielaangedreven F-Type SVR krijgt echter nog wel 20″ gesmeden lichtgewicht velgen. Tenslotte maken rode of zwarte remtangen hun opwachting, en zijn gele remklauwen optioneel verkrijgbaar. Zes verschillende kleurencombinaties voor het exterieur maken het Graphic Pack compleet.

De F-Type SVR met Graphic Pack staat vanaf deze week op het Autosalon van Genève.