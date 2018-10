Kijk, de vernieuwde Audi R8 is eindelijk hier

Weet de R8 de facelift in zijn voordeel te draaien?

Het is niet helemaal onlogisch dat Audi besloot de GT3 LMS-versie van de R8 eerder te onthullen dan de straatauto. Volgens de Duitsers is de huidige versie van de auto geboren op het circuit, maar wordt hij in werkelijkheid gebouwd om deze informatie toe te passen op de openbare wegen. De Duitse sportauto, die meer dan de helft van zijn onderdelen deelt met de Le Mans-racer, heeft zojuist een update gekregen, zodat hij weer fris en fruitig voor de dag kan komen.

Het is aan jou om te beslissen of de Audi R8 profiteert van zijn vernieuwde uiterlijk. Enerzijds oogt het op een razend sportieve auto als deze natuurlijk erg goed, aan de andere kant kunnen we het niet helpen de vergelijking met de kleinste Audi van het moment te maken. Jawel, er zijn verschillende overeenkomsten te vinden tussen de neus van de nieuwe R8 en de Audi A1. Maakt dit de A1 nu stoerder, of neemt het juist iets van de allure van de peperdure R8 weg?

De Duitse autofabrikant heeft in ieder geval zijn best gedaan om de R8 een nog agressiever overall aan te trekken. De splitter aan de voorzijde is breder, de luchtinlaten zijn groter en ook de diffuser is in omvang toegenomen. Aan de achterzijde vinden we een stel stortkokers waarin wijlen André the Giant zijn onder- én bovenarmen kwijt had gekund. De auto staat standaard op 19″ lichtmetaal, maar een tactisch geplaatst kruis op de optielijst geeft je een viertal ultralichte, vijfspaaks velgen in de maat 20″.

De vernieuwde Audi R8, die enkele kilogrammen lichter is dan zijn voorganger, geniet daarnaast een aantal verbeteringen aan de ophanging. Audi doet redelijk geheimzinnig over de specifieke aanpassingen, maar geeft wel aan dat hij er stabieler en preciezer van is geworden. Tamelijk onmeetbare termen om in het rond te strooien, maar goed, we geloven ze. Sturen moet volgens de Duitsers plezieriger worden dankzij het optionele dynamic steering en een doorontwikkelde, elektromechanische stuurbekrachtiging.

Het is fijn om te zien dat Audi de motorisering van de vernieuwde R8 niet is vergeten. Wie interesse heeft in de gefacelifte sportauto moet er rekening mee houden dat Audi de R8 voortaan enkel zal leveren met twee varianten van de 5,2-liter V10. De minst krachtige versie had in het verleden 540 pk, maar dat is vanaf nu 570 pk. Het koppel stijgt met 10 Nm en is voortaan 550 Nm. Kies je de krachtigere V10 Plus (rijtest) – die ondertussen omgedoopt is tot “V10 performance quattro” – dan blaast de atmosferische tiencilinder er 610 pk en 580 Nm uit. De auto’s schieten in respectievelijk 3,4 en 3,1 seconden naar de 100 km/u. In beide gevallen is de Spyder-versie van 0,1 seconde langzamer. De topsnelheden liggen op respectievelijk 324/322 km/u en 331/329 km/u.

De nieuwe R8 wordt in elkaar gezet in Heilbronn, door dezelfde werknemers die de R8 LMS GT4 produceren. De auto kan worden besteld als Coupé en Spyder. Ergens in het eerste kwartaal van 2019 moet de vernieuwde R8 bij Europese dealers terechtkomen. Aan het begin van het jaar accepteert Audi de eerste bestellingen. Prijzen worden later bekendgemaakt, maar we hebben wel alvast een filmpje!