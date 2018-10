Bedrijf betaalt Aston Martin 23 miljoen, gaat nieuwe Vanquish maken

Laat het geld lekker rollen.

Tot voor kort was de Vanquish (rijtest) hét vlaggenschip van Aston Martin. Sinds de Britse sportwagenfabrikant de DBS Superleggera als vervanger van dit model ter wereld heeft gebracht, is de toekomst van de auto tamelijk onzeker. Het merk heeft de naam nog wel in handen en het heeft er alle schijn naar dat er een opvolger komt, maar de blauwdruk van het uitgaande model heeft Aston Martin dit jaar stilletjes verkocht.

Dit blijkt uit de prospectus die de Britse autofabrikant vorige maand heeft gepubliceerd voorafgaande aan zijn beursgang, of initial public offering (IPO). Automotive News heeft een nadere blik op het 321 pagina tellende document geworpen en daaruit zijn een aantal interessante details voortgekomen. Naast een verwijzing naar de twin-turbo V8 die in de toekomstige DBX terecht moet komen, wordt er middenin de prospectus ineens gesproken over de verkoop van de Vanquish-naam.

In de prospectus wordt vermeld dat Aston Martin de “tooling and design drawings” voor de uitgaande Vanquish in juli heeft verkocht aan een vooralsnog onbekende partij. De Britten vingen in totaal 20 miljoen pond (~ 23 miljoen euro) voor deze informatie. Bij de verkoop belooft Aston Martin Consulting eveneens om de komende 18 maanden te helpen bij de ontwikkeling van de auto, zodat deze bij lancering niet als twee druppels water op het Britse icoon lijkt.

Hoewel er geen bevestiging is over de aankoper van de tekeningen, worden er een aantal partijen in verband gebracht met de aankoop. Geely, bijvoorbeeld, wordt verdacht. Mogelijk willen de Chinezen de Vanquish laten debuteren bij hun recente aankoop, sportwagenfabrikant Lotus. Daarnaast worden koetsenbouwers Ares Design en Mansory gezien als kandidaten. Dat gezegd hebbende is het nog maar de vraag of zij daadwerkelijk iets met de aankoop te maken hebben.