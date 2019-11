F1 circuit Zandvoort maakt het Pirelli erg lastig

Voor wie in 2005 de GP van USA heeft gekeken, komt het bekend voor.

Nog een paar races wachten en de Grand Prix van Nederland staat voor de deur. Op het circuit van Zandvoort zal er gevochten worden om de winst. Voor wie weleens op Zandvoort heeft gereden, zal zien dat de baan erg smal is en veel bochten op hoge snelheid kent. Bijzonder vermakelijk voor een coureur, maar niet als je een spannende race wil zien. Inhalen is namelijk nauwelijks mogelijk.

Daarom wordt op dit moment de baan ingrijpend aangepast. De baan wordt op dit moment op diverse plekken breder gemaakt, sommige bochten worden aangepast en het meest belangrijke: de laatste bocht wordt één grote kombocht. Zo kunnen de auto’s al eerder vol op het gas om (met behulp van DRS) bij het aankomen van de Tarzanbocht een collega-coureur eruit te remmen.

Zo’n bocht zorgt wel voor een compleet andere dynamiek, meldt Mario Isola aan Autosport. Isola is hoofd raceactiviteiten bij Pirelli en weet dus van de hoed en de rand. De banking van de bocht gaat enorme druk uitoefenen op de banden. Het nadeel is dat Pirelli niet voor de GP van Nederland speciale banden kan meenemen. Die moeten het elk weekend hetzelfde zijn.

Volgens Isola is er maar een optie: het verhogen van de bandendruk. Daarmee worden de banden steviger en hopelijk bestand tegen de 18 graden schuine kombocht. De teams hebben nog een troef achter de handen met de afstelling van de auto: zij kunnen het camber aanpassen om de auto te optimaliseren voor de bocht.

Nu klinkt dit allemaal vrij eenvoudig, maar in 2005 wist Michelin dit niet onder controle te krijgen. In de kombocht van Indianapolis konden de banden niet omgaan met het schuine asfalt. Dat kan dus nog een hele klus worden voor Pirelli, want de kombocht op Zandvoort wordt namelijk 2 keer zo steil. In 2005 resulteerde het probleem van bandenfabrikant dat alle teams op Michelin banden niet van start gingen en dat alleen er slechts zes auto’s op Bridgestone banden aan de race deelnamen.