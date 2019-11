Porsche 918 opvolger krijgt ook Porsche F1-techniek

Porsche F1 techniek? Deze gaan we even toelichten.

Porsche heeft bij zijn topmodellen vaak een link met de motorsportactiviteiten van het merk. Het ene moment zijn deze verder gezocht dan andere, maar bij veel snelle Porsches is er een historische link met het de racerij. Op zich ook wel logisch: win on sunday, sell on monday.

Het doorgaans goed geïnformeerde AutoCar weet te melden dat diverse hooggeplaatste ingenieurs van Porsche hebben bevestigd dat er nog zo’n auto komt. Het zou gaan om de opvolger van de Porsche 918 Spyder. Ondanks dat deze auto een technologisch meestwerkje is, heeft deze auto in tegenstelling tot zijn voorgangers geen wortels in de racerij.

Het is de bedoeling dat de nieuwe hypercar van Porsche een rechtstreekse concurrent gaat worden van de Mercedes-AMG One. Net als de AMG maakt de nieuwe Porsche hypercar gebruik van een elektromotor en 1.6 V6 turbo verbrandingsmotor. Porsche heeft prototypes van deze aandrijflijn voor een Formule 1-motor. Jazeker, de geruchten dat Porsche bezig was met een Formule 1-motor waren dus correct, alleen de mate waarin was en is nog niet helemaal duidelijk.

Porsche zag er uiteindelijk vanaf om zich te centreren op de Formule E, een raceklasse waarin het merk een uitstekende start heeft beleefd. Naar het schijnt werkt Porsche samen met Rimac voor het elektrische gedeelte van de nieuwe Hypercar. Een volledig elektrisch hypercar lijkt vooralsnog uitgesloten. De auto moet op alle disciplines goed scoren, niet alleen op de drugstrip, aldus Porsche.

De Porsche 959 werd gebouwd met het Group B rallykampioenschap als doel. Nadat dit mislukte kwam er wel een 959 voor de Paris-Dakar rally, een 961 voor Le Mans en natuurlijk de 959 straatuitvoering. Met de Porsche Carrera GT gebeurde hetzelfde als wat met de nieuwe hypercar gaat gebeuren: een ‘afgedankt’ raceproject wordt omgebouwd om een straatauto van te maken. Mocht je een degelijke Porsche aan je collectie willen toevoegen, moet je wel even geduld hebben. De auto word pas in 2023 verwacht. Dat Porsche komt met een auto met F1 techniek is op zich best bijzonder. Porsche is al een tijdje niet meer actief in de Formule 1. De laatste Formule 1 auto met een Porsche-motor was de Footwork FA12 uit 1991.

Van onder naar boven:

Porsche 918 RSR Concept ’11

Porsche 918 Spyder Weissach Package (Racing Austria) ’14

Porsche 959 Vorserie ’84

Porsche Carrera GT (980) ’03

Footwork FA12 ’91