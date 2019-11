Mercedes: “V12 komt terug bij volgende S-Klasse”

Good news!

De V12 is een compleet overbodige motor. Althans, nuchter beschouwd is er geen reden om een V12 te produceren. Met een zes-in-lijn of V8 kun je met gemak hetzelfde vermogen halen, qua loopcultuur kun je er dichtbij in de buurt komen. De V12 is een onding om te plaatsen in een auto, het is erg duur om zo’n twaalfcilinder te ontwikkelen en er zijn maar weinig auto’s die met een V12 verkocht worden.

Kortom, de V12 loopt op zijn einde. Dat is overigens al een zin die vaker wordt uitgesproken. Bij de Mercedes-AMG S65 Final Edition begreep iedereen de hint. Alsof een (zeer spoedige ex-) vriendin je een doos geeft met als je spullen, waaronder je Thunderbirds-dekbed en je Max Verstappen pyjama. Dan weet je gewoon dat alles voorbij is.

Maar wat blijkt: de V12 is helemaal niet dood bij Mercedes. Dat weet GTSpirit te melden. Zij interviewden de grote baas van Daimler, Ola Kallenius. Kallenius staat bekend als een groot voorvechter van downsizing en elektrificatie. Op zich ook wel logisch, hij moet Mercedes winstgevend houden en dat lukt nu eenmaal niet zo goed met auto’s met dorstige motoren. Maar ondanks dat bevestig Kallenius dat de volgende generatie S-Klasse gewoon uitgerust gaat worden met een dikke V12.

Allemaal dachten we dat het voorbij was. Vorige week lanceerde Daimler de Mercedes-Maybach GLS600, waarbij de iconische ‘600’ badge níet stond voor een V12, maar een V8 met elektromotor. Over die Maybach GLS gesproken, daar naar alle waarschijnlijkheid ook een zes-in-lijn motor in te liggen, in China is de Maybach S400 de meest populaire Maybach. Een GLS met V12 is echter, ondanks eerdere berichten, uitgesloten, aldus Ola Kallenius.

Over de nieuwe V12 is nog niet veel duidelijk. Het kan zijn dat Mercedes het 4.0 AMG blok pakt en daarvan een V12 versie maakt. Een andere optie is het doorontwikkelen van de huidige twaalfcilinder (de M279). De basis van die motor (de M275) stamt echter uit 2002. Een update verscheen in 2014.

Van boven naar onder:

Mercedes-Maybach S600 (V222) ’19

Mercedes-Benz S600 Lang (V222) ’14

Mercedes-Benz S600 (W221) ’09

Mercedes-Benz S600 (W221) ’05

Mercedes-Benz S600 (W220) ’02