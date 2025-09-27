F1-coureur promoot wansmaak met custom Mansory Lambo

Jullie mogen raden welke Formule 1-coureur het is.

Dat de rappers, voetballers en Andrew Tates van deze wereld in een Mansory-gedrocht rondrijden verbaast ons niks. Maar van een Formule 1-coureur verwachten we ergens iets meer smaak. Helaas is een bekende F1-coureur nu ook toegetreden tot de klantenkring van Mansory.

De Duitse tuner heeft namelijk een gepersonaliseerde Lamborghini Revuelto gemaakt voor niemand minder dan Esteban Ocon. Normaalgesproken heeft een Formule 1-coureur een ‘auto van de zaak’, maar Haas heeft geen banden met een automerk. Esteban Ocon is dus vrij om zijn naam te verbinden aan een ander merk.

Een Mansory Ferrari was natuurlijk geen optie, dus het is een Mansory Lamborghini Revuelto geworden. Ocon heeft gekozen voor een combinatie van zwart, rood en forged carbon. Ook het interieur is zwart met rode accenten. We zullen niet zeggen dat het ingetogen is, maar voor Mansory-begrippen valt het nog mee.

De Mansory Revuelto heeft ook nog wat extra vermogen, al is dat een beetje onzin. De Revuelto heeft namelijk standaard al 1.015 pk, uit een V12 en drie elektromotoren. Mansory heeft daar 1.070 pk van gemaakt. Dat verschil ga je waarschijnlijk niet merken. Tenzij je Formule 1-coureur bent natuurlijk.

We gokken dat Ocon niet al te veel betaald heeft voor deze auto. Integendeel, hij krijgt waarschijnlijk betaald om in deze Lambo rond te rijden. Het gaat namelijk om een officieel partnerschap. Mansory zal ook als sponsor op de helm van Ocon prijken.

We voorspellen dat Ocon binnen afzienbare tijd weer een nieuwe auto heeft, die ook onderhanden is genomen door Mansory. Want ja, als Formule 1-coureur ben je tegenwoordig ook gewoon influencer.