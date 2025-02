Mansory doet verkrachting Ford GT dunnetjes over

De Le Mansory is wanstaltiger dan ooit.

Een van de meest verschrikkelijke creaties van Mansory moet toch wel de ‘Le Mansory’ zijn. En dat zegt wat… Deze auto was een complete verkrachting van de Ford GT. Als je dacht dat het niet erger kon: de tuner gaat er nu nog eens dunnetjes overheen.

Als we goed tellen zijn er drie Ford GT’s ten prooi gevallen aan Mansory en komt daar nu een vierde bij. Deze is nog opvallender dan de voorgaande versies. Dit keer heeft het wel een doel: deze auto gaat namelijk gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

Deze auto is gebouwd ter gelegenheid van de samenwerking tussen Mansory en sportkledingmerk Under Armour. De kleurstelling is een (twijfelachtig) eerbetoon aan basketballer Stephen Curry, die kennelijk iets met de kleur geel heeft. De Le Mansory zal tijdens meerdere evenementen dit jaar als uithangbord gebruikt worden.

De nieuwe Le Mansory heeft een two-tone kleurstelling á la Bugatti. In dit geval is het achterste gedeelte uitgevoerd in carbon met een geblokt patroon. Helaas voor de OCD’ers onder ons is dit patroon op de verschillende panelen niet uitgelijnd ten opzichte van elkaar. Daar zie je toch het verschil met de echte hypercars.

Van de zichtbare onderdelen heeft Mansory bijna niks origineel gelaten, tot aan de koplampen toe. Ten opzichte van de eerdere Le Mansory heeft deze nog wat extra flapjes aan de voorkant en de ‘end plates’ van de spoiler zijn nu gebogen. Het interieur is ook helemaal opnieuw bekleed, met geel leer en alcantara.

De Ecoboost V6 heeft ook nog een kleine boost gekregen. Die levert in de Le Mansory 710 pk en 840 Nm aan koppel in plaats van 656 pk en 746 Nm koppel. Daarmee zou de topsnelheid op 354 km/u moeten komen.

Kun je geen Le Mansory betalen, maar heb je wel een slechte smaak? Hebben we goed nieuws: er is ook een bijbehorende sneaker van Under Armour, die net zo lelijk is als de auto.