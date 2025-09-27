Deze collectie bevat iedere BMW waar je ooit van gedroomd hebt

En ze worden allemaal geveild.

Bedenk in je hoofd even je top drie favoriete BMW’s aller tijden. Grote kans dat deze auto’s in de ‘Best of M’-collectie zitten. Deze verzameling bevat namelijk 22 van de gaafste BMW’s ooit gebouwd. En je raadt het al: deze auto’s gaan onder de hamer. Volgende maand worden ze geveild in München door RM Sotheby’s.

De collectie loopt uiteen van een 2002 Turbo uit 1975 tot een M4 CSL uit 2023, en alles wat er tussenin zit. We zullen even een aantal hoogtepunten met jullie doornemen.

BMW M1 (1980)

Voor ondergetekende is de favoriet duidelijk: de M1, de enige echte supercar die BMW ooit gemaakt heeft. Het design van Giugiaro is nog steeds prachtig en met een oplage van 399 stuks is het een absolute zeldzaamheid. Toch weet de markt deze auto’s nog niet helemaal op waarde te schatten, want RM Sotheby’s verwacht ‘slechts’ 5 tot 6 ton te vangen. Voor een icoon als de M1 is dat best weinig.

BMW Z1 (1990)

De BMW Z1 is een vreemde eend in de bijt, met zijn unieke deuren. De motor is lang niet zo exotisch als het uiterlijk (die komt regelrecht uit de 325i), maar alsnog is dit een leuke roadster. Al zal de eigenaar dat niet weten, want er staat slechts 63 kilometer op de teller.

BMW M3 Sport Evolution (1990)

De collectie bevat uiteraard ook de nodige M3’s, waaronder deze M3 Sport Evo. Dit was de laatste evolutie van de E30 M3, met 238 pk. Van deze variant zijn er maar 600 gemaakt. RM Sotheby’s rekent op een opbrengst van €200.000 tot €250.000.

BMW M Coupé (2002)

Alle Z-modellen zijn vertegenwoordigd, dus ook de welbekende clownschoen staat ertussen. Uiteraard in de dikste uitvoering, die officieel de M Coupé heet (zonder Z3 dus). Dit is een piekfijn exemplaar, uitgevoerd in Phoenix Yellow, met 7.549 kilometer op de teller.

BMW Alpina Roadster V8 (2003)

De Z8 mag ook niet ontbreken. De eigenaar koos echter niet voor de normale, maar voor de Alpina-versie. Deze heeft niet de 4,9 V8 uit de M5, maar een 4,7 liter M62 V8. Ook heeft de Alpina een automaat, waar de normale Z8 juist altijd een handbak heeft. Qua uiterlijk onderscheidt de Alpina zich alleen met de velgen en de badges.

BMW M3 CRT (2011)

Je zou er zomaar overheen kijken, maar deze M3 CRT is de zeldzaamste van allemaal. De CRT is de sedanversie van de M3 GTS, waar er maar 67 van gemaakt zijn. Dat zorgt er helaas voor dat er niet mee gereden is: er staat 168 kilometer op de klok. Als je dacht dat de CRT die in Nederland voor €175k te koop staat duur was: deze heeft een verwachte opbrengst van €175.000 tot €200.000.

Dit was nog maar een kleine greep uit de Best of M-collectie. Hierboven kun je de resterende exemplaren bekijken. Laat in de reacties even weten wat jouw favoriet is!