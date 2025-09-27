Prijs van deze getorpedeerde R8 valt vies tegen

De R8 die eerder dit jaar werd aangereden in Apeldoorn staat te koop.

Er staan op dit moment diverse dikke schadeauto’s te koop in Nederland. Het is vooral interessant als we ook kunnen vertellen hoe de schade precies is ontstaan. Zoals bij de 812 GTS die crashte op de A2 (en nog steeds te koop staat). Nu zien we ook een bekende R8 terug op Schadeautos.nl.

Je denkt natuurlijk: weer zo iemand die z’n sportauto niet in bedwang kan houden, maar dit verhaal is anders. Deze R8 stond gewoon langs de weg geparkeerd in Apeldoorn. Een Ford Focus ST verloor de controle, botste op een BMW 340i en vervolgens op deze R8. Een gevalletje ‘op het verkeerd moment op de verkeerde plaats’.

Op deze foto’s lijkt de schade mee te vallen, maar het is toch een behoorlijke klap geweest. De Focus belandde namelijk op z’n kant. Zoals je waarschijnlijk al doorhad is de R8 inmiddels voorzien van een nieuwe voorbumper. Aan de achterkant zien we ook onderdelen in een afwijkende kleur, maar – geloof het of niet – dat was al voor de aanrijding.

Dat betekent niet dat deze R8 weer helemaal pico bello is. De motorkap ligt nog in de kreukels en achter de voorbumper zit er ook nog schade. Maar dat zijn geen dingen die niet gefixt kunnen worden.

Het gaat overigens om een R8 V10 Plus uit 2017. Deze generatie heeft altijd een V10, maar de Plus heeft nog wat extra vermogen, namelijk 610 pk in plaats van 570 pk. Overigens koos bijna iedereen voor de Plus, het is juist bijzonder als het géén Plus is.

Als je denkt goedkoop een R8 te scoren moeten we je teleurstellen. Deze auto, met 93.497 kilometer op de teller wordt op Schadeautos.nl aangeboden voor €97.750. Voor dat geld koop je in Duitsland een exemplaar dat volledig schadevrij is…