F1 data Aston Martin: we gaan Red Bull inhalen

Eerst zien, dan geloven! Maar de F1 data van Aston Martin zegt het toch echt: ze gaan Red Bull dit jaar inhalen.

Kennis is macht. En in de Formule 1 is dat ook wel een beetje zo. Of in ieder geval, je loopt niet achter op je concurrenten als je goede data hebt. De simulatiegegevens van Aston Martin suggereren dat ze op koers liggen om het team van Max Verstappen in te halen. En nog wel in dit seizoen. Spannend!

Aston Martin gaat Red Bull inhalen

De gegevens zijn gebaseerd op resultaten uit de windtunnel en simulatiegegevens. En daaruit blijkt dat de AMR23 op korte termijn een gelijkwaardige auto zal zijn met de Red Bull, weet Auto Motor und Sport te melden. Zet daar Fernando Alonso in en het kan toch nog een spannend seizoen worden. Maar, er is natuurlijk geen rekening gehouden met de voortgang bij RB. Zij zullen namelijk ook wel wat sleutelen aan de auto.

Dit positieve bericht uit het kamp van Aston komt nadat ze de raceauto een upgrade gegeven hebben. Dat zag je al bij de Grand Prix in Canada. Daar werd Alonso tweede en wist knap Hamilton op afstand te houden.

Dichterbij

Alonso reed tien seconden later over de finish dan Verstappen. Dit ondanks het feit dat de Spanjaard 45 ronden in een langzamer tempo reed door een vermoedelijk probleem met het brandstofsysteem.

Max neemt het allemaal rustig op.

Verstappen gaf naderhand toe dat het erop lijkt dat Alonso sneller is geworden en dat ‘ze dichterbij ons zijn gekomen’. Aston Martin Racing ziet het helemaal zitten en is van plan om verdere updates uit te voeren aan de auto. Dit moet het mogelijk maken om de strijd aan te gaan met de Red Bulls. Aston Martin focust zich op de Grand Prix van Engeland, dan moet de auto met verdere updates verschijnen. Deze race is volgende maand al. Zin an!