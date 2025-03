Durf jij? Ford Focus ST op Marktplaats heeft de enige juiste kleur

Je moet kleur durven bekennen als je de leukste moderne Ford-stationwagon van Marktplaats wil plukken.

Gisteren werd duidelijk dat Ford nu echt binnenkort de stekker uit de Focus trekt. 27 jaar, meer dan 15 miljoen verkochte auto’s en een breed scala aan leuke versies – daarover komende zondag meer. Het wil nog wel eens gebeuren dat je tijdens het opzoeken van naslagwerk ineens denkt ‘goh, wat kost die auto eigenlijk nog?’ Zo is een persoonlijke highlight uit de Focus-historie voor ondergetekende altijd de Focus ST Turnier geweest. Vanaf de derde generatie bood Ford hun nuchtere compacte SW gewoon aan met de EcoBoost-motor. En zo kwam ik een auto tegen die mij driftig liet zoeken naar oude sokken met geërfd geld. Zonder succes, dus dan presenteer ik hem aan jullie en zit de potentiële koper dit wellicht te lezen.

Ford Focus ST Turnier

Kijk, een auto moet aantrekkelijk zijn vanwege het totaalpakket. Een Ford Focus ST is dat eigenlijk altijd wel. Focussen staan bekend om hun rijgedrag en de ST-versie levert op dat gebied nog meer dan een standaardmodel. Bij de derde generatie helaas zonder die briljante vijfcilinder, maar het 2.0 liter EcoBoost-turboblok perst er ook gewoon 250 pk en 340 Nm uit. Daarmee jakker je door naar 248 km/u en zit je op 100 in 6,6 seconden. Dat is al heel tof. Dus als je dan een zwarte, of een witte, of een grijze kan vinden, dat maakt qua motor niet uit. Maar als je echt lef hebt, dan kies je deze.

Tangerine Scream

Je kan er namelijk niet omheen: deze Ford Focus ST Turnier is gelakt in de lanceerkleur voor de derde generatie ST. Deze heette Tangerine Scream, want Ford had zelf ook al door hoe in your face deze oranje tint was. Je kan er veel van zeggen, maar je raakt de auto nooit meer kwijt op een drukke parkeerplaats. De rest van de ST-modificaties maken van de ST Turnier een heerlijke bom: hertekende bumpers, dikkere bodykit, grote achterspoiler, uniek velgdesign en natuurlijk die centraal geplaatste uitlaat. Die natuurlijk wel als nadeel heeft dat je een trekhaak wel kan vergeten. Als dat het enige is…

Het interieur is normaliter niet de highlight van een derde generatie Focus: die knoppenbrij op het dashboard is slecht verjaard. Zoek maar een aftermarket oplossing, want het interieur is verder precies wat je wil in een Tangerine Scream Focus ST. De kleur komt namelijk ook terug in de dikke Recaro-kuipen! Zelfs op de achterbank!

Kopen

U leest inderdaad het verhaal van een redacteur die deze auto echt heel graag zou willen kopen. Al moet ik wel zeggen: de snelle SW-vormfactor heeft nadelen, zo is een hatchback eigenlijk de betere sportversie en de niet-ST de verstandigere stationwagon. Je moet ook niet een auto in het knaloranje kopen met je verstand, dus misschien dat jouw hart ook wel iets voelt voor deze Focus ST in de juiste kleur.

Dit exemplaar heeft overigens net geen 180.000 kilometer gelopen en komt uit het eerste jaar van de ST, 2012. De 250 pk sterke EcoBoost-vierpitter is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. En de kosten? 13.350 euro. Niet niks, maar dan heb je wel een heerlijk uitgevoerde stationwagon. Je kan hem kopen op Marktplaats, weet alleen wel dat je een Autoblog-scribent erg jaloers maakt.