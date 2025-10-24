Dit is de eerste Ford Mustang Dark Horse op Marktplaats

Geen dertien in een dozijn ‘Stang.

Een nieuwe Mustang rijden in Nederland is geen pretje. Niet alleen vanwege onze snelheidslimieten of gebrek aan prachtige bergweggetjes, maar dankzij de belastingdienst. Op een GT-cabrio betaal je al € 85.000 bpm. Maar wat als je dat er tóch voor over hebt? Dan kun je ook maar beter meteen voor het betere spul gaan.

De GT en cabrioversies zijn al vrij indrukwekkend, maar Ford heeft nog een leukere uitvoering van de nieuwste Mustang: de Dark Horse. Wat is er anders? Naast de paardenbadges, ruigere koets en spoiler heb je andere Brembo-remmen en aangepaste inlaten voor betere koeling. Het onderstel heeft betere schokdempers en anti-rollbars gekregen. Het rubber onder de ponycar zijn wat breder.

Specificaties

Er komt ook iets meer vermogen uit de 5,0-liter ‘Coyote’-V8. De performance van 446 pk stijgt naar 454 pk. Het koppel blijft gelijk op 540 Nm. Dankzij het extra beetje vermogen en de aerodynamische aanpassingen brul je in 4,4 seconden naar de 100 km/u. Accelereren kan tot 250 km/u. Het kan nog bruter met de GTD, maar dat is een ander verhaal.

De Mustang die nu te koop staat op Marktplaats heeft de tientrapsautomaat en helaas dus geen handbak. De grijze kleur staat hem goed en de blauwe remklauwen vallen ook lekker op achter de donkerkleurige velgen.

De eerste Ford Mustang Dark Horse op Marktplaats vind je zoals je misschien wel verwacht bij een officiële Ford-dealer. Het exemplaar komt nog maar net uit de fabriek rollen. Het bestuurdersscherm geeft aan dat er nog geen 20 kilometer mee gereden is.

De prijs

Gelukkig is de occasion niet zo duur als de allereerste Dark Horse die de fabriek verliet. De Ford-dealer vraagt € 155.950 op Marktplaats voor de Mustang Dark Horse. Veel geld uiteraard, maar kijk wat je ervoor terugkrijgt!