F1-fans over de zeik door ‘No Michael No’ koffiemok

De Formule 1 verkoopt een No Michael No koffiemok.

De controversiële laatste overwinning van Max Verstappen op Lewis Hamilton eind 2021 is niemand vergeten. De legendarische kreet van Toto Wolff over de radio ook niet. De Formule 1 ziet er de humor wel van in en heeft een officiële koffiemok uitgebracht met de quote. Niet iedereen ziet daar de humor van in.

Vooral fans van het Mercedes F1 team zijn over de zeik dat de Formule 1 deze quote gebruikt om geld te verdienen. De mok is onderdeel van een Formule 1 expositie in de Spaanse hoofdstad Madrid. Als dit een marketingstunt was om F1-fans te laten weten dat er een expositie is in Madrid, gefeliciteerd. Want iedereen heeft het er nu over.

Het gaat hier om een zwarte mok met de typische radiogolven die je ook ziet tijdens een F1-weekend wanneer een teamradio wordt gedeeld. De Formule 1 is er uitstekend in geslaagd om oude wonden open te halen onder Mercedes-fans. Op onder andere Twitter spreken sommige fans schande.

Storm in een glas water?

Met Autoblog hoofdredacteur @michaelras zou deze mok niet misstaan bij ons op de redactie. Dus ik ben er wel fan van. Wat zeg jij. Gaat de Formule 1 te ver door deze gebeurtenissen uit te melken aan de hand van merchandise of zeg je; prima, gewoon doen! Laat het weten in de comments.

Fotocredit: Víctor Abad via Twitter