F1 GP Brazilië: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs plus de agenda van de Grand Prix van Brazilië.

Hij staat weer voor de deur: de Grand Prix van Brazilië. Nog niet zo heel lang geleden werd hier geracet aan het begin van het seizoen, maar sinds 2003 weet je dat als de GP van Brazilië voor de deur staat, het bijna weer is afgelopen.

Beide kampioenschappen zijn nu al beslist. Mercedes is kampioen bij de constructeurs en Lewis Hamilton is (weer) kampioen bij de rijders. Het was op deze baan, alweer 11 jaar geleden dat Hamilton zijn eerste titel pakte. Nu zal de spanning minder zijn. Bottas wil zich bewijzen, Verstappen heeft nog wat recht te zetten en Ferrari wil ook laten zien dat ze voor Red Bull staan. Dat is eigenlijk de spannendste strijd: Verstappen versus de coureurs van Ferrari.

Voordat we alle ins en outs behandelen, eerst even de agenda:

Vrijdag 15 november 2019:

15:00 – 16:30 | Eerste vrije training

19:00 – 20:30 | Tweede vrije training

16:00 – 17:00 | Derde vrije training

19:00 – 20:00 | Kwalificatie

18:10 – 20:10 | Race

Grand Prix van Brazilië

Ondanks dat Brazilië en Formule 1 onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, wordt de race pas sinds 1972 gehouden. Dit gebeurde toen ook al op het circuit van Interlagos. Die naam is vrij eenvoudig te verklaren, Interlagos betekent namelijk ‘tussen meren’, wat de ligging van de baan aan geeft, het bevindt zich namelijk tussen, jawel, meren bij Sao Paulo. In 1972 werd er nog gereden op het ‘oude’ Interlagos. Die baan was aanzienlijk langer dan de baan die we tegenwoordig kennen, bijna 8 kilometer.

Naast Interlagos is de Braziliaanse Grand Prix ook verreden op Jacarepaguá. Dat was een rechttoe-rechtaan circuit dat gecreëerd was in Rio de Janeiro. Deze baan werd bezocht door het F1-circus in 1978 en van 1981 tot 1989. Jacarepaguá gleed verder af naar een lager niveau, voornamelijk voor toerwagen klasse en landelijke evenementen. Er waren altijd de grootste plannen om de baan terug te laten komen. Zelfs Herman Tilke werd ingehuurd om de baan (die inmiddels Autódromo Internacional Nelson Piquet werd genoemd) een make-over te geven. Daar zou het nooit van komen. In 2008 werd beslist dat de baan afgebroken ging worden ten faveure van een trainingscomplex voor de Olympische Spelen in 2016.

Vanaf 1990 rijdt het circus weer over Interlagos, ditmaal is de baan een stuk korter (4.325 meter). Het is een van de weinige banen op de kalender waarbij linksom wordt gereden. Dat kon Jos Verstappen ondervinden tijdens het seizoen van 2000 waarin hij uitstekend voor de dag kwam in zijn Arrows Supertec. Dankzij de krachten en de superieure Williams-BMW van de piepjonge Jenson Button pakte Jos Verstappen nét geen WK-punt. Vergeet niet dat er vroeger meer teams meededen en er minder punten werden verdeeld: P6 was goed voor één puntje.

Wie pakte pole position in 2018 bij de GP van Brazilië?

Lewis Hamilton, natuurlijk. De Brit heeft op deze baan een behoorlijke historie opgebouwd en voelt zich er erg thuis. Met een tijd van 1:07.281 was hij sneller dan de rest.

Wie zette de snelste raceronde neer bij de GP van Brazilië 2018?

Dat was Valtteri Bottas, hij reed namelijk 1:10.540. Dat deed hij in de 65e ronde. Deze tijd is overigens ook direct een ronderecord.

Hoe zag het podium eruit bij de GP van Brazilië 2018?

1. Lewis Hamilton

2. Max Verstappen

3. Kimi Raikkonen

Verstappen haalde Hamilton op eigen kracht in en reed rondenlang aan de leiding. Sterker nog, het leek erop dat hij de race gewoon in zijn zak had. Esteban Ocon probeerde in ronde 44 zichzelf te ‘inlappen’, waarbij Verstappen de deur dichtgooide. De rest is geschiedenis: Verstappen Junior was boos op Ocon en bewees bij de weegschaal dat je voor de betere muilperen toch echt Verstappen Senior mee moet nemen.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Brazilië 2019?

Die zijn erg hoog. Ferrari zal wel iets sneller zijn dan vorige race, maar hun overwicht qua performance is ineens als sneeuw voor de zon verdwenen. Daarentegen doet de Red Bull het helemaal niet onaardig. De vorige race deed Verstappen het zeer goed. Vergeet niet dat de Nederlander zijn podium haalde met een behoorlijk beschadigde vloer vanaf de vijfde ronde.

Stiekem is Carlos Pace best een ‘power’-circuit, dus verwacht de Mercedessen bovenaan tijdens de kwalificatie. Qua racesnelheid zal het verschil kleiner zijn en zal Verstappen wellicht een robbertje kunnen vechten met Hamilton of Bottas.

Wat is de weersvoorspelling voor dit weekend tijdens de GP van Brazilië 2019?

Het blijft droog. Er bestaat wat kans op regen in de eerste vrije training, maar in principe kun je ervan uitgaan dat het het gehele weekend droog blijft. De wind draait wel constant, maar heeft niet echt veel kracht. De temperatuur is net als twee weken geleden maximaal 22 graden met zondag een uitschieter naar 24 graden. Ideale condities voor de Mercedes W10, dus.

Waar kan ik de GP van Brazilie volgen?

Formule 1 kun je op grofweg 4 manieren doen. Het makkelijkste is als je Ziggo hebt. Dan kun je namelijk op het open kanaal (14) de race bekijken. De vrije trainingen worden verzorgd door de uiterst sympathieke en uiterst goed geïnformeerde Rick Winkelman. Zijn zalvende stem en prikkelende intonatie maken de trainingen een groot plezier waarvan je wel moet kirren. Tijdens de kwalificatie en de race mag de Pater Familias van de Nederlandse F1 (Olav Mol) op enthousiaste wijze verslag doen. Daarbij wordt hij af en toe gestoord door een verwarde doch Max-idolate tandarts die het verschil tussen slijmen en interviewen nog niet duidelijk is. Mocht je geen Ziggo hebben, niet getreurd. Je kan ook een race voor 3,99 euro kopen. Tip: doe dat via de laptop, dan kun je die met een HDMI-kabeltje aansluiten op je televisie.

Een andere optie is om RTL Duitsland aan te zetten. Ook daar is het niet altijd perfect, want het is en blijft vreemd dat Nicolien Rosberg de analyses doet van onder andere Hamilton. Hij is multimiljonair en Formule 1 kampioen, maar het feit dat ‘ie ‘m gesmeerd is en nu commentaar geeft op zo’n oude concurrenten komt opgepast over. Gelukkig maakt Kaj Ebel veel goed. Dat is een pitreporter die niet aan Vettel duidelijk wil maken dat ‘ie tandheelkunde heeft gestudeerd.

Dan zijn er nog twee opties online. De eerste is een stream op zoeken. In dit artikel kun je ze vinden, let vooral even op de reacties in de commentsectie. Houdt er wel rekening mee dat het streamen illegaal is. Daarbij is de kwaliteit niet al te denderend en stabiliteit is eveneens ver te zoeken.

De laatste mogelijkheid is eventjes een F1TV account maken. Aan het einde van het seizoen geven we ons oordeel over de streaming dienst. Het kost 60 euro per jaar, maar daarvoor heb je wel toegang tot enorm veel F1 content. Ook kun je kiezen uit het commentaar en camerapositie.

Autoblog voorspelling

Elke race wagen onze Autoblog-apostelen zich over uitspraken die je nergens anders hoort. Hun brein zit dermate inventief in elkaar dat ze van te voren al precies weten wat er allemaal gaat gebeuren. Ze zitten er echt nooit naast, althans, dat gaan we onderzoeken aan het einde van het seizoen. Dit zijn hun voorspelling plus wijze woorden voor de GP van Brazilië 2019:

Casper

1. Bottas

2. Verstappen

3. Hamilton

Esteban Ocon rijdt niet mee dus het zou makkelijk zijn om Verstappen als favoriet voor de zege te bestempelen. Maar Bottas heeft als enige op de grid echt nog het één en ander te bewijzen aan zijn team. Ik denk dat hij een eindstand in het WK wil die zegt ‘als ik niet tweede viool had hoeven spelen, was ik kampioen geweest’. Ik denk dat de Fin daarom met de winst aan de haal gaat en Verstappen naar het tweede treetje van het podium duwt (pun intended). Hamilton wordt derde. Ook denk ik dat er minstens één McLaren en/of Renault voor beide Ferrari’s eindigt. Mijn laatste voorspelling voor deze race: zoals altijd zal ik er weer volledig naast zitten.

Wouter

1. Verstappen

2. Hamilton

3. Bottas