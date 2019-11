Nederlandse automobilisten gaan demonstreren tegen 100 km/u

Op het Malieveld, natuurlijk. Alleen een slecht moment toegewezen gekregen...

Afgelopen week hebben de hoge Dames en Heren in Den Haag besloten dat de maximumsnelheid op snelwegen naar beneden moet. Van 130 km/u naar 100 km/u is essentieel om het leven op deze verdorde bloemkool te kunnen redden.

Deze beslissing maakt veel tongen los. In principe is dat natuurlijk mens eigen: als er iets besloten wordt, dat ons raakt, dan komen we in actie. Zo hebben de boeren behoorlijk wat beslissingen terug weten te draaien. Het enige wat ze hebben moeten doen is op hun trekker (wel van mien merk natuurlijk) de boel dwarsbomen en demonstreren op het Malieveld.

Dus komen er nu ook automobilisten op het Malieveld te staan om te demonstreren? Jazeker! Op Facebook is er een demonstratiegroep in het leven geroepen. Het (opmerkelijk genoeg) overwegend rechtse kabinet wordt omschreven als linkse gekkies en volgens de actievoerders zijn er nare consequenties aan het langzame rijden. Ze hebben een plekje op het Malieveld gereserveerd op een: zaterdag! Dat zet lekker zoden aan de dijk. Dan zul je de boel minder blokkeren en ontzetten. Wat dat betreft zijn de automobilisten een stuk empathischer dan de boeren in dit geval.

Waarschijnlijk hebben ze de datum toegewezen gekregen in verband met de vergunning. Aan de andere kant zijn er op zaterdag wel meer demonstranten beschikbaar. De teller staat inmiddels op 2.900 mensen die gaan en zijn er 17.000 mensen geinteresseerd. Dat valt nog een tikkeltje tegen, maar ze hebben nog een week om mensen te verzamelen.

Fotocredit: een willekeurige Range Rover in Den Haag, geschoten door @hhitalia via Autojunk.