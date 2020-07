F1 GP Hongarije 2020: tijden en wat je moet weten

Alle tijden, informatie en gericht alle randzaken die je moet weten over de GP van Hongarije 2020!

Voor het derde weekend op rij gaan we weer racen! Na twee keer de Red Bull Ring (GP Oostenrijk en GP Stiermarken) hebben we nu een ander circuit: de Hungaroring in Hongarije.

Verstappenfans zullen deze baan zich lang heugen. Het is namelijk het circuit waar Jos Verstappen voor het eerst op het podium stond. En eigenlijk ook voor het laatst, bij de GP van België kreeg hij pas later de derde plaats toegewezen na een diskwalificatie van Schumacher. Gelukkig is er weer kans op een podium met een Verstappen.

Hoe ziet de agenda eruit voor de GP van Hongarije 2020?

Vrijdag 17 juli

11:00 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:30 | Tweede vrije training

Zaterdag 18 juli

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

Zondag 19 juli

15:10 – 17:10 | Race

Waar kan ik de F1 GP van Hongarije 2020 kijken?

Naast Ziggo kan je formule 1 ook met vele andere streamingservices kijken, al heb je daar vaak wel een VPN voor nodig.

GP Hongarije

Eigenlijk is dit een heel vreemde eend in de bijt. Waar spectaculaire circuits gedrenkt in F1-historie geregeld overgeslagen werden (denk aan Spa, Nurburgring, Hockenheim, Imola), is de GP van Hongarije een vaste waarde. Hongarije heeft niet direct een enorme autoindustrie of autohistorie.

Dan is de baan heel erg spannend, horen wij u denken? Neen. Het is in feite een klein Mickey Mouse baantje. Het is op Monaco na ook de langzaamste Grand Prix van de kalender.

Wat is er bijzonder aan de GP van Hongarije?

Het is een bijzonder langzame baan. Sommige zouden het een veredelde kartbaan noemen. Dat is zwaar overtrokken, maar de enorme hybride bakbeesten waar Hamilton & co mee rijden zijn eigenlijk te groot, te zwaar en te sterk voor de baan. De lengte valt mee (4,391 meter), maar het zijn de 14 bochten die het ‘m doen: veel daarvan zijn langzaam. Inhalen is bijna niet mogelijk. Wel duurt de GP van Hongarije vrij lang: een lage gemiddelde snelheid en 70 rondjes.

Hoe zag het podium van de Grand Prix van Hongarije eruit in 2020?

De race vorig jaar was een leuk kat en muis spelletje. Hamilton kwam niet voorbij aan Verstappen. Zodoende besloot Mercedes Lewis een tweede keer naar binnen te halen voor verse banden. De Brit toonde zijn klasse en haalde Verstappen uiteindelijk ruim voor de eindstreep in.

Hamilton Verstappen Vettel

Wie reed er in 2019 de snelste ronde tijdens de GP van Hongarije?

Dat was Neerlands trotst Max Verstappen. Hij reed een tijd van 1:17.103 tijdens de 69e ronde. Dat is tevens het ronde record.

Wie pakte in 2019 pole position bij de GP van Hongarije?

Ook dat was Max Verstappen. Hij zette een tijd neer van 1:14.572. Het was de eerste keer dat Max Verstappen pole positie pakte. Het was (uiteraard) ook de eerste keer dat een Nederlander de snelste tijd neerzetten. Daarnaast is Max Verstappen de 100e coureur in de geschiedenis die pole weet te pakken.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Hongarije 2020?

Er wordt vaak geredeneerd dat Mercedes voornamelijk een sterke motor heeft en dat Red Bull kan pareren met een ijzersterk chassis. Dat is niet helemaal juist, Mercedes heeft ook een uitstekend chassis. De kans dat een niet Mercedes W11 hier gaat winnen, is aanwezig, maar komt dan wel doordat hetzelfde Mercedes een fout maakt. In principe is derde dus het hoogst gegrepen. Wel is te zien dat het verschil tussen Albon en Verstappen enorm is.

Als er zich dus een kans voordoet, heeft Verstappen de kwaliteiten om die direct aan te grijpen. Hij heeft immers het ronderecord in handen en pakte vorig jaar pole. Maar we moeten helaas realistisch zijn. Hamilton zal hier zijn achtste (!) overwinning gaan pakken. De Brit gaat altijd wel lekker op deze baan. Normaal gesproken heeft Hamilton een offday op Oostenrijk en neemt hij revanche op Hongarije.

Waar kan ik de GP van Hongarije volgen?

RTL Deutschland

Geniet ervan zo lang het kan. Het makkelijkste om de race gratis te volgen is via RTL Deutschland. Naar het schijnt wordt de race aangenamer om te bekijken als je een goede Curryworst of Bockwurst nuttigt. Deze kun je dan in de reclame wegspoelen met een halve liter Krombacher. Dan wordt de overwinningsparade van Hamilton (die waarschijnlijk start vanaf de eerste ronde) iets dragelijker om te bekijken.

Ziggo

Je kan ook kiezen voor De Nederlandse Formule 1 Stem van de afgelopen 29 jaar. Olav Mol zal namelijk verslag doen van de race. Normaal gesproken is hij erbij, maar dankzij coronaperikelen is dat niet het geval. Dat geldt ook voor de pitreporter. Dat is op zich heel erg handig. Mochten de Ferrari’s elkaar in de eerste bocht al elimineren, kan Jack Plooij mooi in ronde 36 vertellen dat het zero points zijn voor het team van Ferrari. Daar is gewoon geen speld tussen te krijgen.

De vrije trainingen zijn overigens zeer de moeite waard: Rick Winkelman is goed geïnformeerd en weet voldoende weetjes en informatie te delen. Ja: bij Ziggo hebben ze een voorkeur voor Verstappen. Maar bij SkyTV wordt Hamilton aanbeden, bijvoorbeeld. Kleinigheidje houd je toch. Overigens: mocht je Ziggo hebben, kun je de race gratis volgen op het open kanaal (14). Heb je geen Ziggo, kun je online een aflevering kopen voor 3,99: prima kwaliteit en veelal stabiel.

F1TV

In principe is dit de beste manier om de F1 te volgen. Met het F1 TV abonnement (60 euro) kun je een jaar lang de Formule 1 volgen. Niet alleen de race, maar ook alle trainingen en de kwalificatie. Overigens kun je ALLE races van de afgelopen 30 jaar opnieuw bekijken. Oh, en alle Formule races in de lagere klassen. Er zijn twee enorme nadelen (naast de best pittige prijs). Ten eerste de stabilieit: dat kan gewoon veel beter. De GP van Stiermarken verliep soepel, maar de GP van Oostenrijk liep vast bij de start… Ook is het nog steeds niet te mogelijk om te streamen naar je Smart TV. Natuurlijk kun je met een HDMI-kabeltje je laptop aan de televisie zetten, maar anno 2020 mag het wel via een AppleTV of Google Chromecast.

F1 streams via VPN

Op het grote boze internet is er voldoende te vinden. We hebben hier een overzichtje met streams die wel (of niet) kunnen werken. Het is vaak niet optimaal, maar je kunt de sport volgen.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Hongarije 2020?

Een beetje onstuimig. Op vrijdag is het overwegend bewolkt met hier en daar een bui. De maximum temperatuur is 19 graden. Op zaterdag is het een stuk droger én zonniger. De temperatuur stijgt naar 23 graden. Op zondag wordt er veel meer neerslag verwacht. De kans dat we een natte race hebben is ongeveer 50/50 nu.

Voorspelling GP van Hongarije 2020 van de redactie:

Zoals elk weekend doet de redactie ook een duik in het zakje. Met de voorspellingen van de redactie kun je extra snel je studieschuld afbetalen.

Wouter

Hamilton Bottas Verstappen

Nu de races zich zo snel opvolgen is het bijna niet voor te stellen dat de teams significante wijzigingen kunnen doorvoeren. Een uitslag in lijn met de vorige twee grandprixs lijkt me dan ook heel reeel. Vooral omdat de Hungaroring een snel circuit is, waar Mercedes historisch het altijd goed doet. Natuurlijk piepen de sterren weer en slaat Max spreekwoordelijk op zijn borst over de potentie van de Honda-Red Bull-Aston Martin. Het gaat hem gewoon niet worden voor de suikerwater fabrikant: Hamilton wordt één, Bottas twee, Max drie. Wouter, Nederlandse Drift Koning

Michael

Hamilton Bottas Verstappen

Hongarije uit, altijd lastig.

Tsja, ik had het idee dat Hamilton in Oostenrijk ook bij poging twee niet bovenop het podium zou staan. Dat bleek een misvatting. 2020 Loopt voor Lewis alsnog, zoals het had moeten starten. Hij wint dus gewoon in Hongarije. Bottas wordt gewoon twee. Ferrari doet niet echt meer mee de komende 2, 3 Grand Prix’s denk ik.



Dus het wordt de vraag hoe constant Max kan zijn. Ik denk dat hij de druk op zijn team houdt en zelf niets verkloot en na de race in bedekte termen aan gaat geven dat HIJ er niets aan kan doen en dat de motor en het chassis hem ervan weerhouden hoger op het podium te komen. Dus hij wordt gewoon nummer 3. Michael, kijkt nu stiekem MotoGP filmpjes

Jaapiyo

Hamilton Verstappen Bottas