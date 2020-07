Dit is Saleen van plan met de Ford Bronco

Saleen is er als de kippen bij.

Ford schudde deze week de autowereld op met een heerlijke retro off-roader: de langverwachte Bronco. Bij het samenstellen is er genoeg keuze. De auto is om te beginnen al in diverse smaakjes te krijgen. Aan accessoires is er ook geen gebrek: er zijn meer dan 200 items beschikbaar. Vervolgens kun je ook nog naar eigen inzicht deuren en dakdelen verwijderen en toevoegen.

Daarmee maait Ford eigenlijk de tuners al een klein beetje het gras voor de voeten weg. Desondanks zal er ongetwijfeld markt zijn voor aftermarket-onderdelen. Bij de Wrangler en de Defender was dat namelijk ook het geval. Saleen is er daarom als de kippen bij. We hebben het persbericht van Ford nog maar nauwelijks uitgelezen of Saleen onthult al hun plannen met de Bronco.

Aangezien Bronco een historische naam is, maakt Saleen hier handig gebruik van. Voor hun versie van de Bronco hebben ze inspiratie opgedaan bij ‘Big Oly’. Dit was een zwaar aangepaste Ford Bronco die met Parnelli Jones achter het stuur deelnam aan de legendarische Baja 1000-rally.

Om te beginnen heeft Saleen de Ford Bronco een livery gegeven die is geïnspireerd op die van Big Oly. Althans, dat gaan ze doen. Vooralsnog moeten we het doen met deze haastige Photoshops. Naast de livery heeft Saleen een hele waslijst aan upgrades in petto voor de Ford Bronco.

De kersverse Bronco krijgt onder meer de nodige extra verlichting op het dak, de A-stijlen en in de voorbumper. Ook heeft Saleen een nieuwe grille, motorkap en een spoiler voor de Bronco, allemaal uitgevoerd in forged carbon. Een robuuste reservewielhouder maakt de rallylook compleet.

Een Photoshop is natuurlijk snel gemaakt, maar de onderdelen daadwerkelijk op de markt brengen heeft nog wat meer voeten in de aarde. Er zullen ongetwijfeld nog meer kapers op de kust zijn. Saleen maakt iedereen in ieder geval alvast een beetje warm met deze plaatjes.