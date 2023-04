F1 kampioen: “Stroll moet carrière Alonso beëindigen”

Lance Vance Dance Stroll moet Alonso beëindigen, aldus een voormalig F1 kampioen.

We horen het je denken; is het weer Sjaak Nieuwstad die een boude uitspraak doet? Maar neen, dit keer is het diens voormalig teamgenoot en voorganger als F1 wereldkampioen Damon Hill. De zoon van Graham staat bekend als een Britse gentleman. Maar stiekem doet hij met gepaste toon soms best wel wat gepeperde uitspraken. Soms ook ten nadele van onze held Max Verstappen, hoewel hij inmiddels ook weet dat Max de grootste ooit is/wordt.

Dit keer neemt Damon echter Lance Stroll op de korrel. De zoon van Lawrence rijdt ook dit jaar weer voor Aston Martin. Het team dat zijn vader samen met een paar vrienden min of meer gekocht heeft om zoon Lance F1 coureur te laten zijn. Hoewel zoals het wel vaker gaat bij mensen die op een zondag geboren zijn, dit toevallig ook financieel een goede investering zal zijn geweest. De F1 explodeert immers keihard in waarde dezer dagen. Alle teams drijven mee op het succes.

Ondanks dat Lance gebeiteld lijkt te zitten, noemden wij hem in het begin van het jaar al als een man die toch onder druk staat. Lance gaat nu al zijn zevende seizoen in als F1 coureur. Slechts één keer wist hij een teammaat te verslaan. Dat was Sergey Sirotkin, in een hopeloze Williams. Naast Massa, Perez, Vettel en nu in de eerste races Alonso, speelde Lance altijd tweede viool.

En dat moet nu eens afgelopen zijn, aldus Damon Hill. De 24-jarige moet zichzelf volgens de 22-voudig Grand Prix winnaar ten doel stellen ‘de carrière van Alonso te beëindigen’. Toe maar. Brits als hij is, nuanceert Damon zijn boude uitspraak meteen door te stellen ‘dat het wel een beetje heftig klinkt’. Toch staat hij wel achter zijn woorden. Volgens hem is het de natuur van de sport. George Russell probeert ook Lewis Hamilton in een vroeg pensioen te jagen.

En zo moet het zijn, aldus de kampioen van 1996. Terugblikkend op zijn eigen prestaties geeft Hill te kennen dat hij onder druk op een gegeven moment ook een hoger niveau behaalde dan hij dacht in zich te hebben. Iedereen kan dat volgens Hill, maar dan moet je jezelf wel die uitdaging stellen. En mocht Lance daar niet in slagen bij Aston Martin, dan zou hij eigenlijk het team van zijn pa moeten verlaten.

Bij ieder ander team zou het namelijk zinken of zwemmen worden. Pas dan zal volgens de winnaar van de Belgische Grand Prix in 1998 blijken of Stroll een toekomstig kampioen kan zijn, of niet. Waarvan akte?